立即提升销售并展示客户成功故事。我们的AI视频生成器使用直观的“模板和场景”轻松创建引人入胜的视频。

创建一个60秒的动态案例研究视频，目标是小企业主，帮助他们快速展示自身价值。视觉风格应现代且充满活力，使用生动的动画和积极专业的旁白。突出HeyGen的“模板和场景”如何简化生成引人入胜的案例研究的过程，将原始的客户见证轻松转化为精美的“客户成功故事”。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的信息视频，专为寻求高效内容创作的营销专业人士设计。视觉风格应简洁专业，配有清晰的屏幕文字和冷静权威的AI旁白。这个“AI视频生成器”提示将展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何快速原型化和定制营销信息，使“讲故事和图像”对所有人都可及。
示例提示词2
制作一个30秒的介绍视频，面向SaaS产品的新用户，以亲切清晰的教程风格展示一个关键功能。视觉上应明亮且用户友好，配以友好鼓励的AI语音。强调HeyGen提供的“易用性”，特别展示“AI化身”如何个性化解释，使“视频创作”对产品团队来说既有趣又简单。
示例提示词3
制作一个90秒的说服性视频，目标是需要展示产品优势的销售团队。视觉风格应流畅专业，结合动态过渡和自信清晰的旁白。突出HeyGen的“完全可定制”选项，利用“语音生成”快速为不同客户群体定制信息，增强他们的“营销工具”以个性化叙述。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

案例研究视频生成器的工作原理

快速轻松地将客户成功故事转化为引人入胜的AI驱动案例研究视频，提升您的业务信誉。

1
Step 1
创建您的案例研究视频
首先选择合适的视频模板或直接将您的脚本输入AI视频生成器。这将启动您的案例研究视频的创建，利用AI构建初始结构。
2
Step 2
添加视觉效果和旁白
通过使用丰富的媒体库中的免版税素材或上传您自己的素材来增强您的视频。使用AI语音生成自然的旁白，有效地讲述客户的旅程。
3
Step 3
应用品牌和字幕
使用品牌控制自定义您的视频，使其与您公司的形象一致，包括标志和颜色。自动生成准确的自动字幕和标题，以确保可访问性和更广泛的传播范围。
4
Step 4
导出并分享您的故事
一旦您的视频完善后，以您所需的纵横比和分辨率导出。您专业制作的案例研究视频现在可以在各种营销渠道中分享，有效地传达客户成功故事。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成引人入胜的社交媒体内容

将您的案例研究中的关键见解转化为引人入胜的社交媒体视频和剪辑，以提升观众的覆盖面和参与度。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速创建引人入胜的案例研究视频？

HeyGen通过利用先进的AI视频生成器功能简化了制作引人入胜的案例研究视频的过程。您可以通过AI化身和从文本到视频的功能将脚本转化为精美的视频，使视频创作高效且具有影响力，以分享客户成功故事。

HeyGen提供哪些AI驱动的功能来生成专业的案例研究视频？

HeyGen提供了一个先进的AI视频生成器，具有从脚本到视频、逼真的AI语音以及自动字幕和标题等功能。这些AI驱动的工具使您无需丰富的编辑经验即可快速生成高质量、专业的案例研究视频，增强您的营销工具。

HeyGen能否为我的案例研究视频定制视觉元素和品牌？

当然可以。HeyGen允许完全定制的视频模板和广泛的品牌控制，确保您的案例研究视频完美契合您品牌的美学。您可以轻松添加您的标志，选择品牌颜色，并从我们丰富的媒体库中整合媒体，以获得一致且专业的外观。

HeyGen如何支持我的案例研究视频中的有效讲故事和参与度？

HeyGen通过动态AI化身、语音生成和丰富的媒体库等功能增强了您案例研究视频中的讲故事能力。这些工具帮助您制作引人入胜的视频内容，有效地突出客户成功故事并吸引您的观众。