案例管理视频制作工具：简化您的工作流程
通过逼真的AI化身生成引人入胜的操作指南和培训材料，以提高参与度并澄清复杂案例。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个2分钟的教学视频，面向案例管理系统的新用户和运营团队，展示如何高效使用HeyGen的预构建模板和场景来创建常见的“操作指南”。视觉风格必须清晰且具有指导性，包含逐步的屏幕录制和高亮显示的UI元素，并配以平和解释的旁白，以确保易于理解案例管理视频制作功能。
示例提示词2
开发一个60秒的说服性视频，目标是希望在组织内简化工作流程的企业主和部门经理。该视频应通过动态的动感文字和充满活力的视觉风格，直观地对比低效的旧流程与新的高效方法，同时利用HeyGen的文本转视频功能快速阐述优势，并呈现解决问题、积极向上的音频语调。
示例提示词3
想象一个45秒的影响力视频，面向预算有限的经理和小企业主，突出使用HeyGen创建专业培训材料和视频案例研究的成本效益。视觉呈现应包含专业访谈（通过AI化身模拟）和简明扼要的要点总结，配以权威但亲切的旁白生成，清晰传达价值主张。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化案例管理视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器和案例管理视频制作工具，能够通过将文本转化为引人入胜的视频，配合可定制的模板和AI化身，来简化工作流程。
HeyGen能否为专业案例研究生成AI化身和旁白？
是的，HeyGen具备生成逼真的AI化身和高质量旁白的技术能力，非常适合用于创建专业的视频案例研究和培训材料。
HeyGen提供哪些视频编辑功能来定制案例管理内容？
HeyGen提供直观的视频编辑功能，包括支持库存媒体集成、AI字幕生成器和品牌控制，以全面定制您的案例管理视频。
HeyGen是否提供快速创建案例管理视频的模板？
当然，HeyGen提供多样化的模板，专为帮助您快速创建案例管理视频而设计，作为一个免费的文本转视频生成器，加速内容制作。