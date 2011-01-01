在这个异想天开的45秒短片中，利用HeyGen强大的文本到视频的功能，讲述一个在热闹街区中关于恶作剧和友谊的故事。这个故事面向年轻青少年和动画视频爱好者，以生动的卡通美学和古怪的音效展开。跟随一个淘气的松鼠的冒险，它机智地戏弄一只讨厌的猫，同时利用有趣的字幕和动态场景变化来吸引观众。

