Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
为企业家和教育工作者量身打造一段60秒的真挚动画解说视频，完美地简化复杂概念。利用HeyGen庞大的媒体库和素材支持，展现一个活泼的角色引导观众穿梭于创新的花园。柔和的背景音乐和清晰的旁白解释每一个概念，提供了创意与清晰度的完美融合，给观众留下深刻印象。
踏上一段神秘的30秒旅程，以幻想爱好者和讲故事者为您的观众。这个短小的叙事，由HeyGen的AI化身精心打造，讲述了一位勇敢的骑士探索一个充满会说话的动物和闪烁魔法的魔法森林。迷人的视觉效果和沉浸式的配乐将屏幕变成一个魔幻王国，邀请观众发现隐藏在动画故事中的秘密。
为渴望掌握二维动画的动画师和视频编辑者提供一个动态的2分钟技术教程。利用HeyGen的工作室环境，深入了解卡通动画的基础知识，展示互动模板和场景。这个一步步的指南，配有语音生成和内置字幕，确保每位观众都能带着新发现的技能和灵感离开，创作出他们自己的动画杰作。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
释放HeyGen这款多功能卡通视频制作工具的创造潜能，借助AI驱动的动画技术轻松提升你的视频项目。
几分钟内使用人工智能视频制作高效广告.
Elevate your brand with AI-enhanced animated ads created swiftly, capturing audience attention effectively.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Create captivating animated social media clips that boost engagement and extend reach rapidly.
常见问题
HeyGen如何帮助我制作动画视频？
HeyGen 让您能够轻松创建专业的动画视频和引人入胜的卡通视频内容，无需复杂的动画软件。它直观的平台让您能够迅速将脚本转换成动态的视频体验，使复杂的视频创作变得人人可及。
HeyGen支持高级卡通动画吗？
虽然HeyGen是一个强大的动画内容视频制作工具，但它在使用AI虚拟形象和文本到视频技术生成吸引人的视频方面表现卓越，而不是传统的逐帧卡通动画。您可以制作高质量的动画视频，其中包含动态场景、旁白和可定制的品牌形象。
是什么让HeyGen成为一个有效的在线视频制作工具？
HeyGen因其AI驱动的功能而成为一个高效的在线视频制作工具，这些功能简化了整个视频创作过程。使用HeyGen，您可以轻松生成旁白，添加字幕，并利用各种模板和场景高效制作专业级视频，使其成为满足各种需求的绝佳工作室。
HeyGen能用于制作引人入胜的解释视频吗？
当然！HeyGen 是一个理想的平台，用于制作吸引人的解释视频，以吸引您的观众。利用 HeyGen 的 AI 代言人、文本到视频的能力和广泛的媒体库，制作动画风格的解释视频，有效地用专业的光泽传达复杂的想法。