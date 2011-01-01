招聘页面视频制作器：瞬间吸引顶尖人才
轻松制作专业的雇主品牌视频，吸引顶尖人才。利用我们的高级文本到视频功能，将任何脚本转化为视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的信息丰富的视频职位描述，面向潜在的技术职位候选人，提供职责和团队动态的清晰概述。这个专业且直接的视频应展示现代办公环境的清晰视觉效果，并配以清晰、权威的音频传达。利用HeyGen的从脚本到视频功能，精确传达职位要求和团队见解，确保每个细节都完美呈现给候选人。
为您的招聘页面制作一段30秒的吸引人视频，目标是应届毕业生和入门级申请者，具有新鲜和充满活力的吸引力。视觉风格应明亮乐观，结合动态图形和活泼的背景音乐，而音频则应充满热情和欢迎感。使用HeyGen的多功能视频模板和可定制的品牌选项，快速创建一个精美的品牌作品，吸引年轻一代。
制作一段45秒的高级AI招聘视频，吸引高管职位的顶尖人才，突出公司愿景和领导机会。视觉美学应简约而精致，使用高质量的创新技术和高管互动的素材，配以冷静、说服力强的旁白。整合HeyGen的专业旁白生成功能，提供引人入胜的叙述，并配有字幕/说明文字，以在各种平台上实现更广泛的可访问性和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我们的雇主品牌视频并吸引顶尖人才？
HeyGen通过AI虚拟形象和可定制的品牌功能，帮助您制作引人入胜的雇主品牌视频，有效展示公司的文化。这个直观的界面允许专业的旁白和吸引人的视觉效果，使您的招聘页面和社交媒体招聘脱颖而出，吸引顶尖人才。
是什么让HeyGen成为高效的AI招聘视频创作者，用于视频职位描述？
HeyGen简化了视频职位描述的创建，允许您通过AI虚拟形象从文本生成专业视频，无需编辑。我们的视频模板和AI工具简化了流程，使其能够快速在LinkedIn等平台上发布，以有效进行人才招聘。
HeyGen能否作为我们专用的招聘页面视频制作器，提供可定制的品牌？
当然，HeyGen被设计为您的首选招聘页面视频制作器，提供广泛的可定制品牌选项，以完美契合您公司的视觉识别。您可以轻松将您的标志和品牌色彩整合到每个招聘视频中。
HeyGen中的AI工具如何支持现代人才招聘策略？
HeyGen强大的AI工具，包括AI虚拟形象和专业旁白功能，通过快速创建多样化的视频内容，显著支持人才招聘。这使得招聘人员能够高效地制作吸引人的视频，用于社交媒体招聘并吸引顶尖人才。