掌握职业提升视频制作工具与HeyGen

通过引人入胜的培训视频提升专业发展，吸引顶尖人才，利用先进的AI虚拟形象。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的专业发展培训视频，面向内部员工，详细介绍一项新技能或软件更新。采用清晰、教育性的视觉风格，进行逐步演示，并配以友好、鼓励的旁白，利用HeyGen的从脚本到视频功能简化内容制作，打造高效的培训视频。
示例提示词2
制作一个30秒的雇主品牌视频，面向求职者，突出贵公司独特的企业文化和团队协作。选择真实、充满活力的视觉美学，配以真实员工的推荐和温暖、吸引人的背景音乐，使用HeyGen的语音生成功能阐述公司的使命，吸引未来的团队成员。
示例提示词3
设计一个50秒的信息丰富的入职视频，介绍基本的公司政策和团队结构，以实现无缝整合。采用欢迎、结构化的视觉方法，配以简洁的图形和令人安心的旁白，结合HeyGen的字幕/说明文字，确保多元化团队的可访问性和清晰的内部沟通。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

职业提升视频制作工具的工作原理

通过引人入胜的视频提升您的专业发展和内部沟通，帮助您在整个组织中加强职业发展。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从为各种用例设计的专业视频模板库中选择，包括招聘视频和内部沟通，或从空白画布开始，开发您的独特信息。此步骤利用HeyGen的丰富模板和场景高效启动您的项目。
2
Step 2
使用AI创建您的内容
使用从脚本到视频的技术将您的脚本转化为精美的视频。通过简单输入您想要的信息，为专业发展模块或重要的内部更新打造引人入胜的叙述。
3
Step 3
应用品牌和视觉效果
应用品牌控制（标志、颜色）来个性化您的视频，确保它们反映贵组织的身份。这有助于加强您的雇主品牌视频，使每条信息都独具特色，促进一致的公司形象。
4
Step 4
导出并分享您的影响
通过添加字幕/说明文字来增强可访问性，最终确定您的视频，然后以适合不同平台的多种格式导出。有效分享您的内部沟通视频，以吸引您的受众并推动职业发展计划。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

最大化员工培训效果

利用AI驱动的视频显著提升培训项目的参与度和保留率，促进员工的持续职业提升。

常见问题

HeyGen如何简化招聘和培训的HR视频制作？

HeyGen使HR专业人士能够快速制作引人入胜的招聘视频和有效的培训视频。通过AI虚拟形象和从文本到视频的功能，HeyGen帮助吸引顶尖人才，并支持组织内的专业发展。

是什么让HeyGen成为强大的视频制作平台？

HeyGen是一个强大的视频制作平台，得益于其先进的AI虚拟形象和无缝的文本到视频转换。其丰富的视频模板和自动字幕显著减少了制作时间，使视频制作高效满足任何需求。

HeyGen适合制作内部沟通和雇主品牌视频吗？

当然，HeyGen非常适合制作引人注目的内部沟通和雇主品牌视频，展示贵公司的企业文化。其定制选项，包括品牌控制，确保您的视频始终反映品牌形象，并帮助吸引顶尖人才。

HeyGen为专业视频内容提供了哪些定制选项？

HeyGen提供强大的定制功能，包括品牌控制，将您的标志和品牌颜色直接融入视频中。您还可以利用多样的媒体库、自动字幕，并从多种纵横比中选择，打造真正专业和量身定制的视频体验。