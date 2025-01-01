掌握职业提升视频制作工具与HeyGen
通过引人入胜的培训视频提升专业发展，吸引顶尖人才，利用先进的AI虚拟形象。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的专业发展培训视频，面向内部员工，详细介绍一项新技能或软件更新。采用清晰、教育性的视觉风格，进行逐步演示，并配以友好、鼓励的旁白，利用HeyGen的从脚本到视频功能简化内容制作，打造高效的培训视频。
制作一个30秒的雇主品牌视频，面向求职者，突出贵公司独特的企业文化和团队协作。选择真实、充满活力的视觉美学，配以真实员工的推荐和温暖、吸引人的背景音乐，使用HeyGen的语音生成功能阐述公司的使命，吸引未来的团队成员。
设计一个50秒的信息丰富的入职视频，介绍基本的公司政策和团队结构，以实现无缝整合。采用欢迎、结构化的视觉方法，配以简洁的图形和令人安心的旁白，结合HeyGen的字幕/说明文字，确保多元化团队的可访问性和清晰的内部沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化招聘和培训的HR视频制作？
HeyGen使HR专业人士能够快速制作引人入胜的招聘视频和有效的培训视频。通过AI虚拟形象和从文本到视频的功能，HeyGen帮助吸引顶尖人才，并支持组织内的专业发展。
是什么让HeyGen成为强大的视频制作平台？
HeyGen是一个强大的视频制作平台，得益于其先进的AI虚拟形象和无缝的文本到视频转换。其丰富的视频模板和自动字幕显著减少了制作时间，使视频制作高效满足任何需求。
HeyGen适合制作内部沟通和雇主品牌视频吗？
当然，HeyGen非常适合制作引人注目的内部沟通和雇主品牌视频，展示贵公司的企业文化。其定制选项，包括品牌控制，确保您的视频始终反映品牌形象，并帮助吸引顶尖人才。
HeyGen为专业视频内容提供了哪些定制选项？
HeyGen提供强大的定制功能，包括品牌控制，将您的标志和品牌颜色直接融入视频中。您还可以利用多样的媒体库、自动字幕，并从多种纵横比中选择，打造真正专业和量身定制的视频体验。