您的职业发展视频生成器，助力学习与发展成功

轻松提供个性化学习体验。使用逼真的AI虚拟形象生成专业的职业发展视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的营销视频，旨在激发现有员工对新内部职业晋升计划的兴趣。该视频应具有动态且鼓舞人心的视觉风格，配以欢快的背景音乐和专业的高能量视觉效果。利用HeyGen丰富的模板和场景库，快速组装一个精美的演示，吸引渴望职业发展的员工，利用视频生成器有效传播信息并推动参与。
示例提示词2
为接受绩效评估或指导的人制作一个30秒的个性化反馈视频，重点提供可操作的职业发展建议。视觉和音频风格应富有同情心且直接，采用温暖的灯光美学营造支持性的氛围。利用HeyGen的语音生成功能，以一致且令人安心的语调传递个性化信息，营造出如同面对面交流的感觉。
示例提示词3
制作一个90秒的信息视频，面向探索新职业机会的专业人士或学生，详细介绍特定行业的复杂职业路径或新兴行业趋势。整体美学应具有教育性和吸引力，结合信息图表、流畅的过渡效果和清晰的口齿伶俐的声音。使用HeyGen的字幕功能确保可访问性和理解力，将详细的脚本转化为有影响力的文本到视频演示，以实现有效的内容创作。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

职业发展视频生成器的工作原理

轻松使用AI创建专业的职业发展视频，将文本转化为引人入胜的内容，助力团队的成长与学习。

Step 1
使用模板创建项目
首先选择一个专业设计的模板或空白画布来构建您的职业发展视频，利用预设场景提高效率。
Step 2
选择AI虚拟形象和语音
从多样化的AI虚拟形象中选择来展示您的内容，并生成逼真的语音，确保信息传达清晰且专业。
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过相关图片、文字增强您的视频，并应用您的特定品牌控制，包括自定义标志和品牌颜色，以实现统一的外观。
Step 4
导出并分享您的视频
使用纵横比调整和导出功能完成您的高质量视频，准备好在所有学习和沟通渠道中分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作有影响力的激励内容

生成鼓舞人心的AI驱动视频，激励个人，培养积极的心态，鼓励在职业发展旅程中的成长。

background image

常见问题

HeyGen如何增强职业发展和学习计划？

HeyGen作为一个强大的职业发展视频生成器和AI视频制作工具，能够转变“学习与发展”计划。它允许用户快速制作高质量的培训视频和教育内容，使用AI虚拟形象和“文本到视频AI”，简化引人入胜的材料的创建。

HeyGen提供哪些创意功能来生成引人入胜的视频？

HeyGen通过一套设计用于动态视频制作的功能，赋予创意内容创作能力。用户可以利用逼真的AI虚拟形象和多样化的模板，以及“AI语音生成器”功能，制作引人入胜的“说话头”视频和视觉故事，真正使HeyGen成为一个有效的“AI视频制作工具”。

HeyGen是否简化了企业的视频制作过程？

是的，HeyGen通过利用先进的“AI视频生成器”技术显著简化了视频制作过程。通过其直观的工作室编辑器，您可以轻松将“文本转化为视频AI”，生成语音，并添加“字幕”，大大减少了视频编辑的时间和精力，实现专业的“内容创作”。

用户可以使用HeyGen自定义视频中的品牌元素吗？

当然可以，HeyGen通过强大的品牌控制确保视频的一致性。您可以自定义模板，应用品牌的标志和颜色，并从丰富的素材库中整合特定媒体，每次都能创建专业的“品牌视频”，反映您独特的身份。