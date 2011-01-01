职业发展培训视频生成器：释放潜力

通过AI虚拟形象即时创建个性化视频，简化员工培训并提高知识保留率。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的宣传片，面向L&D团队，展示他们如何轻松生成有影响力的培训视频。视觉风格应简洁现代，配以鼓励性和指导性的语气，突出利用HeyGen丰富的模板和场景快速创建内容所带来的效率提升。
示例提示词2
想象一个30秒的欢迎视频，旨在为新员工提供无缝的入职体验，展示职业发展培训视频生成器如何简化内容创建。这个动态且友好的短片需要简洁、友好的旁白和快速的场景切换，强调HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，能够瞬间将想法转化为引人入胜的视觉效果。
示例提示词3
制作一个75秒的信息视频，面向所有员工和培训经理，重点是提高员工培训计划中的知识保留率。视觉和音频风格应易于理解，配以清晰、清晰的旁白和明确的屏幕文本，展示HeyGen的语音生成如何确保每条信息都能有效传达，以实现最大化的学习效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

职业发展培训视频生成器的工作原理

轻松使用AI创建引人入胜且个性化的职业发展培训视频，赋能您的员工并提升他们的学习旅程。

1
Step 1
创建您的培训脚本
粘贴或编写您的职业发展内容。我们的平台利用文本到视频转换功能，立即将您的脚本转化为引人入胜的培训视频的基础。
2
Step 2
选择AI虚拟形象
通过选择专业的AI虚拟形象来展示您的培训材料，提高参与度。这个个性化的触感使您的员工培训内容更具亲和力和影响力。
3
Step 3
添加视觉效果和声音
从我们的媒体库中整合相关视觉效果或上传您自己的。然后，利用我们的AI语音生成器，通过自然的旁白将您的脚本生动呈现。
4
Step 4
导出和部署
完成您的高质量培训视频并以您喜欢的格式导出。通过AI将这些个性化培训视频分发给L&D团队，以实现有效的技能提升和知识保留。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作激励人心的职业成长内容

制作引人入胜的激励和领导力视频，激励员工的职业发展和个人成长。

常见问题

HeyGen如何增强培训视频的创意和个性化？

HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和文本到视频功能，帮助您创建引人入胜且个性化的培训视频。轻松将您的脚本转化为动态内容，配以专业的AI旁白和可定制的模板，确保为您的观众提供独特的学习体验。

使用HeyGen进行员工培训和入职的好处是什么？

HeyGen简化了高质量员工培训视频的制作，使L&D团队能够高效地开发全面的员工入职和技能提升内容。我们的平台通过传递清晰、一致的培训信息来提高知识保留率，而无需广泛的视频制作专业知识。

HeyGen是否支持职业发展和技能提升内容的创建？

是的，HeyGen是一个出色的职业发展培训视频生成器，简化了各个层次的技能提升内容的创建。您可以使用AI生成脚本，然后通过逼真的AI虚拟形象将其转换为视频，并通过语音和字幕提供多语言支持，以满足多元化的员工队伍。

HeyGen如何在所有培训材料中保持品牌一致性？

HeyGen通过提供强大的品牌控制功能，确保品牌一致性，使您能够将您的标志、品牌颜色和自定义字体无缝融入所有培训视频中。利用我们的可定制模板和媒体库创建与您的企业形象完美契合的专业内容。