Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为商业利益相关者和投资者开发一个专业的45秒视频，突出贵公司对ESG报告和企业可持续发展报告视频的承诺。视觉风格应简洁且数据驱动，配以权威的旁白。利用HeyGen的AI虚拟形象，可信地展示关键的可持续发展指标和成就。
制作一个鼓舞人心的30秒视频，面向个人和学生，鼓励他们在日常生活中采用可持续的做法以减少碳足迹。视频应具有明亮、吸引人的视觉效果，欢快的配乐和友好的旁白。尝试使用HeyGen的可定制模板和场景，快速制作出视觉吸引力强且影响深远的信息。
为客户和合作伙伴设计一个具有前瞻性的90秒公告视频，详细介绍贵公司在碳中和之旅中的进展，特别是可再生能源的整合。采用现代、充满希望的视觉风格，配以动态过渡和专业旁白，体现AI碳中和公告视频制作器的特点。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保您的重要公告在各个平台上都能完美呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的企业可持续发展视频？
HeyGen通过AI技术帮助您制作引人入胜的企业可持续发展报告视频和ESG报告内容。其文本转视频功能和可定制模板使环保内容创作变得简单，使复杂的数据可视化变得易于理解并对可持续实践产生影响。
HeyGen提供哪些AI功能来制作碳中和公告视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和文本转视频技术，简化AI碳中和公告视频制作器内容的创建。用户可以利用脚本编写和旁白生成功能快速制作动态视频，确保环境意识得到有效且富有创意的传达。
HeyGen适合制作专业的品牌环保内容吗？
是的，HeyGen提供可定制的模板和强大的品牌控制，包括标志和颜色的整合，确保您的可持续实践以专业的方式呈现。这帮助企业生成具有一致品牌形象的引人入胜的社交媒体可持续发展公告。
HeyGen能否协助处理环境活动视频制作的技术方面？
当然可以。HeyGen支持各种技术需求，包括适用于不同平台的纵横比调整和自动字幕生成。其媒体库和素材支持使得无需复杂的可持续拍摄方法即可全面高效地制作环境意识视频。