您的碳排放教育视频制作专家

快速将您的可持续性见解转化为引人入胜的教育内容。利用从文本到视频的功能，简化复杂的环境主题。

130/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的信息视频，专为小企业主和企业可持续发展团队设计，突出关键的环境影响领域和碳排放教育的实际步骤。视觉呈现应专业且时尚，采用现代信息图表风格的图形和库存媒体，旁白直接从文本到视频生成，以确保精确。
示例提示词2
为中学生和教育工作者设计一个活泼的30秒视频，简化气候变化的概念，并推广关于环境责任的早期教育内容。该视频应使用从HeyGen的模板和场景库中提取的动态、色彩丰富的场景，配以充满活力的背景音乐和清晰的字幕，以增强学习的可及性和参与度。
示例提示词3
制作一个引人入胜的50秒视频，面向家庭和社区团体，展示小行动在创造更大可持续性意识影响中的集体力量。视觉和音频风格应积极且以生活方式为导向，使用HeyGen的旁白生成技术生成温暖、鼓舞人心的旁白，并通过其纵横比调整和导出功能优化，以便在各种平台上分享。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

碳排放教育视频制作工具的工作原理

利用HeyGen的AI功能，轻松将复杂的碳排放数据转化为清晰、引人入胜且有影响力的教育视频。

1
Step 1
创建您的脚本
首先概述您的教育内容。利用强大的“从文本到视频”功能，将您的书面叙述即时转换为动态视频草稿。
2
Step 2
选择AI化身
通过选择多样化的“AI化身”来赋予您的信息生命。选择完美的数字主持人，以真实和吸引力传达您的可持续性见解。
3
Step 3
增强旁白
优化您视频的音频体验。利用先进的“旁白生成”技术，创建清晰、专业的旁白，确保您的信息被听到和理解。
4
Step 4
导出和分享
完成您有影响力的教育视频。使用灵活的“纵横比调整和导出”功能，优化您的内容以适应任何平台，使其准备好教育和激励关于碳排放的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的社交媒体内容以提高意识

.

快速创建引人入胜的短视频，用于社交媒体，提高对碳足迹和可持续性倡议的认识。

background image

常见问题

HeyGen如何简化可持续性意识视频的制作？

HeyGen通过使用AI化身和从文本到视频的技术，简化了可持续性意识和碳排放教育视频的制作。轻松将您的脚本转化为精美、专业的内容，有效解释环境影响。

是什么让HeyGen成为教育内容的有效AI视频制作工具？

HeyGen作为教育内容的有效AI视频制作工具的原因在于，它允许您将文本脚本转换为专业视频，配以逼真的AI化身和无缝的旁白生成。这简化了关于碳足迹或气候变化等主题的清晰、有影响力的课程制作。

我可以为我的品牌的可持续性信息定制HeyGen制作的视频吗？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您使用公司的标志和颜色定制视频。这确保了您的可持续性意识和碳排放教育视频与您的品牌形象完美契合，增强信任和识别度。

我可以多快使用HeyGen制作关于环境影响的高质量视频？

HeyGen通过直观的模板和预构建的场景，快速创建关于环境影响和气候变化的内容。您只需输入脚本，即可迅速生成引人入胜的视频，大大节省制作时间。