自动字幕视频工具：快速生成字幕

利用我们先进的字幕功能即时生成可编辑的转录，提高在线可搜索性和观众参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个为企业和营销团队设计的1分钟专业视频，突出触及全球观众的力量。通过干净的多元文化视觉效果和清晰的叙述，这个视频展示了如何无缝地为视频添加字幕，利用字幕功能进行闭合字幕，并展示HeyGen的AI虚拟人如何用多种语言传递信息，实现字幕翻译以最大化可访问性。
示例提示词2
这个90秒的时尚创意视频专为营销专业人士和品牌经理量身定制，强调视频品牌化的艺术控制。生动地展示了用户如何广泛定制字幕以匹配其品牌标识，使每个视频都独具特色。视觉风格应展示多样的字幕风格，配以欢快的背景音乐，强力展示HeyGen灵活的字幕功能和其各种模板和场景所解锁的创意可能性，以确保所有平台上的品牌一致性。
示例提示词3
一个详细的2分钟教程风格视频，面向技术用户和电子学习开发者，简化将字幕视频工具集成到工作流程中的过程。平静、清晰的解说引导观众完成步骤，重点介绍可编辑的转录功能以及音频转文本功能如何为精确字幕铺平道路。该视频将大量使用屏幕录制，展示HeyGen强大的字幕功能，展示SRT导出的简便性，并利用媒体库/素材支持创建全面的培训模块。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

字幕视频工具的工作原理

轻松为您的视频添加清晰、吸引人的字幕，以提高可访问性并在所有平台上扩大受众范围。

1
Step 1
上传您的视频
首先将您的视频文件上传到平台。我们直观的界面支持多种格式，为无缝字幕制作准备您的内容。
2
Step 2
生成自动字幕
利用我们强大的AI，通过我们先进的字幕功能自动将视频音频转录为准确的字幕。
3
Step 3
自定义您的字幕
通过编辑文本、调整时间和选择样式来完善您的字幕。使用精确的品牌控制将外观调整为匹配您的品牌。
4
Step 4
导出您的最终视频
一旦满意后，以您所需的分辨率导出带有硬编码字幕的视频。感谢纵横比调整和导出，您的内容现在已准备好分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训与保留率

通过加入清晰、准确的字幕和可编辑的转录来增强培训参与度和保留率，确保所有参与者都能轻松跟随并理解内容。

常见问题

HeyGen如何简化视频添加字幕的过程？

HeyGen利用先进的AI作为自动字幕生成器，快速将您的音频转录为文本，使您能够轻松地为视频内容添加字幕。这个强大的视频字幕生成器确保了创建可访问内容的无缝工作流程。

我可以使用HeyGen自定义视频字幕的外观吗？

当然可以。HeyGen的在线视频编辑器允许您广泛自定义字幕，提供各种字体样式、大小和颜色。您还可以加入动态字幕，包括字幕动画和发光效果，以匹配您的品牌字体并增强观众参与度。

HeyGen提供哪些技术功能来生成准确的视频字幕？

HeyGen提供了一个准确的自动字幕生成器，可以有效处理多位发言者，以高精度将音频转录为文本。您可以访问可编辑的转录进行微调，并以SRT等格式导出闭合字幕，确保技术兼容性和专业质量的所有视频字幕。

除了自动生成，HeyGen的字幕如何提高视频的传播范围？

HeyGen的字幕视频工具通过使您的内容在全球范围内可访问来增强视频的传播范围。通过提供清晰、包容性的视频字幕，您可以提高社交媒体参与度，并确保您的信息无论语言或听力能力如何都能引起共鸣。