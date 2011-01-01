商业教程视频：掌握HeyGen以实现增长

解锁轻松的视频创作，为您的业务打造专业教程，使用HeyGen的直观工具和可定制模板。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的45秒宣传视频，目标受众为希望提升“专业视频”和“视频编辑”能力的市场经理和内容策划者。该视频应展示时尚、现代的美学风格，配以锐利的图形和自信、清晰的AI化身呈现关键信息，并辅以清晰的屏幕字幕/说明。展示HeyGen的“AI化身”如何传递引人注目的信息，以及“字幕/说明”如何确保复杂商业主题的最大可访问性。
示例提示词2
为数字营销人员和社区经理制作一个充满活力的30秒社交媒体解说视频，旨在“为社交媒体制作视频”，瞬间吸引注意力。采用动态视觉风格，快速剪辑，粗体文字覆盖，并配以欢快、流行的音轨。展示如何利用HeyGen的“从脚本到视频”功能将简单文本转化为引人入胜的视频内容，以及“纵横比调整和导出”如何优化输出以适应各种平台。
示例提示词3
设计一个信息丰富的60秒“商业教程视频”，专为企业培训师和产品教育者量身定制，帮助他们将复杂概念简化为引人入胜的“演示”。视觉呈现应简洁且具有教学性，使用清晰的布局和屏幕注释，并配以平静的指导性旁白。通过整合HeyGen的“媒体库/素材支持”中的多样化视觉效果，并通过精确的“旁白生成”增强清晰度，打造一个有效的演示视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建Canva商业教程视频

使用易于使用的编辑功能，为您的业务制作引人入胜且专业的教程视频，确保您的信息清晰且有影响力。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从各种预设计模板中选择，或从空白画布开始，以高效地构建您的商业教程视频。
2
Step 2
自定义您的内容
利用直观的工具修改文本，整合品牌元素，并安排视觉效果，以实现清晰有效的沟通。
3
Step 3
通过媒体和旁白增强
整合引人入胜的素材库或您自己的上传内容，并生成专业的旁白，以清晰地表达您的信息。
4
Step 4
导出并分享您的教程
通过适当的纵横比调整完成您的视频，并导出以便在您首选的平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强商业培训

利用AI创建引人入胜的企业培训视频，确保更高的参与度和更好的关键技能保留，如Canva使用。

常见问题

HeyGen如何帮助我为我的业务创建专业视频？

HeyGen通过AI化身和从文本到视频的技术，让您轻松创建商业视频。其直观的工具和模板简化了流程，使您无需丰富的视频编辑经验即可制作高质量内容。

HeyGen能否帮助定制品牌视频内容的模板？

当然可以，HeyGen提供广泛的选项来定制模板以符合您的品牌形象。您可以轻松地将您的标志、品牌色彩和媒体库中的素材整合到视频中，打造独一无二的作品，非常适合社交媒体设计或演示。

HeyGen提供哪些功能来制作引人入胜的商业教程视频？

对于商业教程视频，HeyGen提供强大的功能，如AI化身和从脚本生成旁白，以及自动生成的字幕/说明。这使得制作清晰有效的培训视频变得简单，能够吸引您的观众。

HeyGen适合视频编辑和适应各种平台的内容吗？

HeyGen是一个全面的在线商业视频制作工具，提供强大的视频编辑功能。您可以轻松调整纵横比并导出内容，使其简单地为社交媒体或其他平台制作视频，确保最佳展示效果。