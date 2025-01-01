候选人聚焦视频制作器：快速吸引顶尖人才
通过引人入胜的员工聚焦视频吸引顶尖人才，展示您的公司文化，利用强大的文本转视频技术。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的招聘视频，展示现有员工在公司内的职业成长，突出他们的成长历程和对角色的热情。该视频针对求职者和行业专业人士，采用激励人心的视觉风格，配以动态文本动画和HeyGen的AI生成的激励性“语音解说”。这将创造出引人注目的招聘视频，展示职业发展机会。
制作一个60秒的员工聚焦视频，由AI化身回答求职者关于公司文化和日常工作生活的常见问题。该视频面向面试过程中的候选人，需要清晰、信息丰富的视觉风格，屏幕上的问题要清晰，音频传达要真实且专业。利用HeyGen的“AI化身”赋予常见候选人询问一个可信且亲切的面孔，使您的内容更具吸引力。
制作一个30秒的社交媒体招聘视频，提供入门级职位的“日常生活”一瞥，旨在吸引浏览Instagram或TikTok等平台的候选人。这个简短而有影响力的视频应采用快节奏、视觉吸引力强的风格，快速切换各种工作任务，并使用相关的“字幕/说明”在无声情况下传达关键信息。使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保在各种平台上实现最佳展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助制作引人入胜且专业的招聘视频？
HeyGen作为创意引擎，轻松转化您的招聘视频。利用文本转视频功能和多样的AI化身，您可以从简单的脚本快速生成引人入胜且专业的视频，利用可定制的视频模板展示您的公司文化。
HeyGen能否为不同平台定制员工聚焦视频？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制和纵横比调整，允许您为各种社交媒体招聘平台定制员工聚焦视频。这确保了您的内容始终看起来专业且符合品牌形象，有效吸引顶尖人才。
HeyGen为候选人聚焦视频提供了哪些AI视频制作功能？
作为领先的AI视频制作器，HeyGen提供了先进的功能，如逼真的AI化身、精准的AI语音解说和自动字幕，为引人注目的候选人聚焦视频提供支持。其用户友好的工具与您的媒体库无缝集成，简化视频编辑过程。
HeyGen是一个易于使用的招聘活动视频生成工具吗？
绝对是。HeyGen设计了用户友好的工具，使您无需复杂的视频编辑过程即可轻松创建招聘活动视频。您可以轻松生成引人入胜的视频，吸引候选人并提升您的雇主品牌。