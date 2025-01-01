候选人体验视频制作器：提升您的招聘

使用AI化身使您的候选人沟通更具人性化，并简化您的招聘流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为招聘经理和人力资源团队开发一个60秒的引人入胜的解释视频，展示HeyGen的从脚本到视频功能如何显著帮助简化招聘流程。视觉风格应动态且积极，利用生动的模板和场景展示快速内容生成，配以欢快的音乐和清晰简洁的解说，展示将脚本转化为专业招聘视频的速度和便捷。
示例提示词2
制作一个45秒的教程视频，针对人才获取专家和人力资源专业人士，展示如何有效使用HeyGen的字幕/说明功能来提高候选人在预录视频信息中的参与度。视觉和音频风格应友好且易于接近，屏幕上清晰的文字突出关键信息，配以媒体库/库存支持的辅助视觉效果，确保您的信息对所有候选人都包容且易于理解。
示例提示词3
构思一个2分钟的展示视频，面向市场营销和雇主品牌专家，突出HeyGen的纵横比调整和导出功能如何赋能创建多样化的雇主品牌内容。视频应具有现代、精致的视觉风格，展示不同纵横比之间的动态过渡，并展示来自各种模板和场景的可定制品牌元素，配以充满活力的背景音乐和专业的旁白，解释如何轻松适应不同平台的内容。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

候选人体验视频制作器的工作原理

通过引人入胜的视频信息提升您的招聘。轻松使您的招聘流程更具人性化，增强候选人沟通，并提高参与度。

1
Step 1
创建您的招聘视频脚本
起草您的信息，然后使用HeyGen的“从脚本到视频”功能将您的文本转化为引人入胜的招聘视频，吸引并告知候选人。
2
Step 2
自定义您的品牌形象
通过使用“品牌控制（标志、颜色）”无缝应用可定制的品牌元素，确保您的视频反映您的公司文化和品牌。
3
Step 3
选择您的视频主持人
从多样化的“AI化身”中选择或录制您自己的视频来传达您的信息，使您的候选人沟通更具个性化和影响力。
4
Step 4
导出并分享您的视频
为可访问性添加“字幕/说明”并导出视频以便于分发，在整个招聘过程中显著提高候选人参与度。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发鼓舞人心的欢迎和文化视频

制作个性化的欢迎信息并展示公司文化，以在候选人旅程中吸引和激励他们。

常见问题

HeyGen如何简化AI招聘视频的制作？

HeyGen利用先进的AI视频制作技术将文本转化为引人入胜的视频内容，具有逼真的AI化身和旁白。这使人力资源专业人士能够快速生成高质量的招聘视频，通过从脚本到视频的功能简化招聘流程。

HeyGen能否与现有的人力资源系统集成以增强候选人沟通？

是的，HeyGen旨在支持与各种申请追踪系统的无缝集成，实现候选人旅程中自动化和个性化的视频信息。这有助于使您的候选人沟通更具人性化，并优化整体招聘流程。

HeyGen为一致的雇主品牌视频提供哪些品牌控制？

HeyGen提供广泛的可定制品牌控制，允许用户将公司标志、颜色和特定视觉元素融入到他们的招聘视频中。利用我们的模板和场景确保每个视频有效地强化您独特的雇主品牌和公司文化。

HeyGen是否提供工具来分析招聘视频内容的效果？

是的，HeyGen包括一个全面的视频分析仪表板，跟踪您的招聘视频的关键指标。这使人力资源专业人士能够获得关于候选人参与的宝贵AI驱动的见解，并做出数据驱动的决策以简化您的招聘工作。