Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒校园参观概览视频制作体验，专门针对渴望了解校园文化和学生生活的高中三年级和四年级学生。该视频应采用真实、充满活力的纪录片风格，展示真实的学生声音和校园内的活跃活动，配以生动流行的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象展示多样化的学生视角，提供对大学日常生活的真实一瞥，提升学生招募效果。
示例提示词2
制作一个信息丰富的30秒学校营销视频，聚焦于特定的学术部门，面向对高等教育中特定研究领域深感兴趣的潜在学生。视觉美学必须简洁专业，突出最先进的设施和实践学习体验，配以复杂而鼓舞人心的管弦乐配乐。HeyGen的语音生成功能将提供专业的旁白，引导观众了解项目的独特优势和学术卓越。
示例提示词3
为广泛的社交媒体受众制作一个简洁的30秒广告，作为虚拟导览片段，旨在吸引注意力并为大学产生快速互动。该视频必须视觉吸引且节奏快速，结合流行视觉效果和受年轻人喜爱的流行音乐。为了确保即使在无声情况下也能获得可访问性和影响力，内容应关键地包含显著的屏幕字幕/说明文字，这些可以通过HeyGen的字幕/说明文字功能轻松添加，优化其在社交媒体内容平台上的表现。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

校园导览视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的校园参观概览视频和招生视频，通过可定制模板和AI驱动工具展示您的机构。

1
Step 1
选择您的起点
从可定制模板库中选择，或使用我们的文本转视频功能从脚本生成视频内容。
2
Step 2
添加您的品牌和媒体
通过整合机构的品牌控制，包括标志和颜色，个性化您的虚拟导览。利用广泛的媒体库获取相关的素材视频和图片。
3
Step 3
选择您的AI虚拟形象导游
通过选择AI虚拟形象来讲述您的校园导览，增强互动性。利用语音生成功能，用自然的旁白将您的脚本生动呈现。
4
Step 4
生成并分享您的视频
制作适合各种平台的高质量招生视频，使用纵横比调整功能。轻松导出并分享您的专业校园导览给潜在学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示校园生活和学生成功故事

.

通过引人入胜的AI视频展示独特的校园特色和真实的学生体验，激励未来的申请者。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的校园导览视频制作？

HeyGen作为一个强大的“校园导览视频生成器”，让您轻松制作专业的“虚拟导览”和“招生视频”。通过“可定制模板”和直观的“拖放元素”，您可以快速构建引人入胜的“高等教育”学生招募内容。

HeyGen为引人注目的学校营销视频提供了哪些功能？

HeyGen提供先进的“AI视频编辑工具”来创建有影响力的“学校营销视频”。您可以利用“AI虚拟形象”和“语音生成”清晰地传达信息，确保包含专业“字幕”以提高可访问性和更广泛的传播。

HeyGen能否将文本转化为高质量的虚拟导览视频？

当然可以，HeyGen的“文本转视频”功能允许您将简单的脚本转化为惊艳的“AI生成视频”用于“虚拟导览”。您可以从全面的“素材库”中整合元素，添加“电影级视觉效果”和同步音频，使您的“校园导览视频”真正身临其境。

HeyGen如何支持教育内容中的强大品牌塑造？

HeyGen提供强大的“品牌控制”，让您将机构的标志、颜色和字体直接融入到您的“社交媒体内容”和“学校营销视频”中。通过轻松“定制模板”和“图形”及“滤镜”选项，您可以在所有视频通信中保持一致且专业的品牌形象。