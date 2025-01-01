校园迎新视频生成器：吸引新生
通过专业的校园迎新视频欢迎新生，利用无缝的旁白生成功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个引人入胜的60秒校园导览视频，面向潜在学生及其家庭，通过电影般的顺畅过渡镜头展示校园的美丽和主要设施。一个引人入胜的AI化身引导观众，提供专业而温暖的解说，伴随舒缓的背景音乐，为大学提供沉浸式体验。
示例提示词2
为国际新生制作一个信息丰富的30秒视频，采用清晰的图形和令人安心的视觉风格，突出重要资源和常见问题。该视频应利用HeyGen的字幕功能确保可访问性，配合清晰、清晰的旁白和轻松的背景音乐，满足特定的入职需求。
示例提示词3
为考虑入学的高中生开发一个引人入胜的75秒宣传视频，利用HeyGen的丰富模板和场景，呈现现代且视觉吸引力的展示。视频应结合动态图形和文字叠加，配以热情的旁白和现代音乐，使校园迎新过程感觉亲切且易于导航。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化校园迎新视频的制作？
HeyGen作为一个强大的校园迎新视频生成器，提供直观的视频模板和AI功能，简化整个视频制作过程，使制作吸引新生的内容变得轻松。
HeyGen可以在校园导览视频中加入AI化身吗？
可以，HeyGen允许您使用逼真的AI化身和先进的旁白生成功能来解说您的校园导览视频，使您的信息更具吸引力和个性化。
自定义校园视频有哪些品牌控制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将大学的标志和颜色整合到任何视频制作中。您还可以利用其丰富的媒体库，为独特的校园迎新体验个性化内容。
HeyGen是否支持文本转视频以生成教育内容？
当然，HeyGen的文本转视频功能允许您将脚本转化为动态视频内容，配以AI语音和化身。这还包括自动字幕，确保您的培训视频对所有观众都清晰可见。