您的校园文化视频制作工具，讲述真实故事
打造引人入胜的大学视频创作，促进学生参与和虚拟校园导览。通过可定制的模板和场景快速开始。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个30秒的学生感言视频，面向在校生、校友和公众，庆祝丰富多彩的学生生活和校园活动，用于社交媒体发布。视觉和音频风格应真实且个性化，采用访谈风格的片段，配以温暖的灯光和激励人心的背景音乐。使用HeyGen的AI虚拟形象传达统一的品牌信息，并确保所有内容通过自动字幕/字幕实现可访问性。
开发一个60秒的精致大学宣传视频，面向国际申请者、研究合作伙伴和潜在捐赠者，突出独特的学术项目和先进的设施。采用专业、流畅且电影化的视觉风格，配以清晰权威的语音解说和高雅的管弦乐背景音乐。此视频应通过HeyGen的从脚本到视频功能高效创建，并通过其媒体库/素材支持丰富高质量的视觉效果。
制作一个50秒的“生活一天”视频，面向新生和转学生，提供一个典型校园体验的第一人称视角。视觉风格应为视频博客风格，配以休闲的背景音乐和自然音效，营造出吸引人且亲切的氛围。利用HeyGen的可定制模板快速调整叙述，并通过使用纵横比调整和导出确保在各种平台上的最佳观看效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的校园文化视频？
HeyGen是一个出色的“校园文化视频制作工具”，让大学能够制作引人入胜的内容。利用“可定制的模板”和“AI虚拟形象”展示学生生活，并创建沉浸式的“虚拟校园导览”，以提升“学生参与度”。
HeyGen提供哪些工具以高效创建大学视频？
HeyGen通过直观的功能如“拖放”编辑和丰富的“视频模板”库简化了“大学视频创作”。该平台无需复杂的软件专业知识即可快速制作“宣传视频”和“教育视频”。
HeyGen能否促进高质量的学生感言和社交媒体帖子的创作？
当然可以。HeyGen使您能够使用“AI虚拟形象”和逼真的“语音生成”生成真实的“学生感言”和动态的“社交媒体帖子”。添加自动“字幕”以确保内容的可访问性和更广泛的传播，提升您机构的影响力。
HeyGen是否提供创建全面虚拟校园导览的功能？
是的，HeyGen是一个端到端的“AI视频创作工具”，简化了引人入胜的“虚拟校园导览”的制作。通过HeyGen，您可以轻松组合场景，添加“品牌控制”，并使用“从脚本到视频”功能有效地引导潜在学生虚拟参观您的大学。