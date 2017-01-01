宣传视频制作工具：创建令人惊叹的AI驱动视频广告
轻松创建专业视频用于您的宣传活动，利用先进的从脚本到视频功能来推动参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为寻求高效广告制作的营销团队制作一个引人注目的45秒AI视频广告，采用简洁的推荐风格视觉方法，由友好且专业的AI化身直接解决常见痛点并突出解决方案的优势。此AI视频广告制作内容应利用HeyGen的先进AI化身，创建真实且专业的广告视频，通过无缝的视觉和音频集成传递关键信息。
开发一个60秒的UGC风格视频广告，专为电商品牌展示产品优势而设计，利用真实、动态和快速的剪辑，感觉自然且易于关联。音频应结合欢快的背景音乐和通过HeyGen的语音生成功能生成的清晰、热情的旁白，有效传达价值主张并鼓励即时参与，以增强整体视频创作效果。
为社交媒体营销人员制作一个15秒的快速公告视频，专注于大胆、简洁和直接的视觉风格，配以有冲击力的动画文字覆盖和有力、自信的旁白。这个专业视频应将关键信息浓缩成一个强有力的行动号召，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将书面内容转化为引人入胜的视觉驱动沟通。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的宣传活动创建引人注目的视频广告？
HeyGen是一个先进的AI视频广告制作工具，旨在简化您的视频创作过程。我们的平台利用AI化身、文本转语音和现成模板，帮助您快速创建专业视频，是您营销需求的理想宣传视频制作工具。
我可以使用HeyGen制作具有品牌一致性的视频吗？
当然可以，HeyGen使用户能够在保持强大品牌一致性的同时制作高质量的专业视频。通过可定制的模板和强大的品牌控制，您可以确保每个视频都与您的品牌独特身份完美契合。
HeyGen提供哪些独特功能来创建引人入胜的视频？
HeyGen提供创新功能，如超真实的AI化身和先进的文本转语音功能，将您的脚本生动呈现。我们直观的拖放编辑器还允许轻松生成UGC风格的视频广告，并包括自动字幕生成器，以实现最大程度的观众参与。
对于视频创作新手来说，HeyGen的用户友好性如何？
HeyGen通过其直观的在线平台和拖放编辑器简化了视频创作，使其对所有人都易于使用。您可以轻松使用我们丰富的模板库创建专业视频，无需事先的视频编辑经验。