Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的动态营销视频，作为新功能的产品说明，针对潜在客户展示其创新设计。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的关键信息转化为充满活力和现代视觉的演示，并配以欢快的背景音乐。
为现有员工制作一个90秒的内部培训视频，介绍关键软件更新，设计易于理解。视觉风格应为信息性和逐步指导，配以平静的指导性语音和准确的字幕/说明，以确保所有部门的可访问性和记忆。
为内容创作团队生成一个30秒的社交媒体视频，旨在激发新想法并展示最佳实践。利用多样化的模板和场景，建立艺术性和激励性的视觉风格，配以鼓舞人心的音轨，以吸引和激发创意观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我们的培训视频？
HeyGen利用先进的AI化身和说话头像，将您现有的材料转化为高度引人入胜的培训视频。这种创新的AI视频生成器简化了内容创作，使学习对您的观众更具活力和记忆性。
HeyGen提供哪些创意工具以提高视频制作效率？
HeyGen提供了丰富的模板库和直观的编辑功能，简化了视频制作。我们的平台是一个强大的培训视频生成器，能够快速专业地开发各种创意应用的AI视频。
HeyGen能否帮助在营销和培训内容中保持品牌一致性？
当然可以。HeyGen通过允许创建自定义化身和将品牌元素整合到您的营销视频和培训视频中来支持您的品牌推广。这确保了您所有的数字化身视频内容保持一致和专业。
HeyGen如何将文本转化为引人入胜的视频体验？
HeyGen作为文本转视频生成器表现出色，轻松将书面脚本转化为专业的视频内容，配以AI语音和引人入胜的视觉效果。这一功能显著提升了您的内容创作，通过简单的文本提示生成电影级视觉效果。