您的首选活动宣传视频制作工具，助力创意成功
使用AI化身创建专业视频宣传，将您的创意轻松转化为引人入胜的视觉故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为市场团队的新概念制作一个动态的45秒宣传视频，目标是高管利益相关者。视频应采用充满活力的视觉风格和现代音乐，利用HeyGen的从脚本到视频和语音生成功能，清晰地表达愿景。
示例提示词2
为内部团队成员制作一个简洁的30秒视频演示更新，特色是友好而专业的AI化身。视觉风格应清晰且信息丰富，配以直接的音频，HeyGen的字幕确保所有关键点都被理解。
示例提示词3
为考虑新服务的潜在客户设计一个精致的90秒专业视频。该视频应传达可信赖感，采用以解决方案为导向的视觉风格和平静的背景音乐，利用HeyGen的媒体库/素材支持和纵横比调整与导出功能，讲述一个引人入胜的协作视频故事。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
从脚本创建您的宣传
首先使用先进的从脚本到视频功能，将您的活动宣传脚本转化为引人入胜的视频内容。这为您的动态演示奠定了基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择一个逼真的AI化身来提升视频的专业性和视觉吸引力。这为您的信息增添了人性化的触感，而无需使用摄像机。
3
Step 3
添加精美字幕
通过自动生成并添加精确的字幕/说明，确保您的信息易于理解且具有影响力。此功能增强了理解力并扩大了观众范围，使视频更具专业性。
4
Step 4
为投资者宣传导出
完成您的活动宣传视频，并以最佳格式和纵横比导出。为有影响力的投资者宣传或任何平台做好准备，准备留下深刻印象。
常见问题
HeyGen如何提升我的宣传视频制作？
HeyGen是一款AI视频生成器，简化了专业宣传视频的制作。利用AI化身和从脚本到视频的功能，快速制作引人入胜的演示。
HeyGen是否提供视频演示的模板？
是的，HeyGen提供多种专业设计的模板和场景，帮助您快速启动视频演示。这使得内容创作和协作视频故事讲述变得更加快捷。
是什么让HeyGen成为有效的活动宣传视频制作工具？
HeyGen利用先进的AI技术制作高质量的专业视频。通过逼真的化身和语音生成，您可以为有影响力的活动和投资者宣传制作引人入胜的内容。
我可以使用HeyGen生成专业视频吗？
当然可以。HeyGen是一款AI视频生成器，能够将脚本转化为精美的视频，配有AI化身和自动字幕。这确保了您的视频演示始终具备广播级质量。