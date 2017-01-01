活动启动视频生成器：创建惊艳的活动
使用AI视频生成器提升您的产品发布。通过从脚本到视频快速制作符合品牌的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主开发一个30秒的AI视频营销作品，采用友好且充满活力的视觉美学，并配以清晰、亲切的声音。视频应通过引人注目的“AI化身”直接与观众沟通，介绍新服务并解释其优势，优化快速周转。
制作一个20秒的快速广告视频，目标为电商品牌，采用快节奏、视觉冲击力强的风格，配以醒目的文字叠加和紧迫、有说服力的声音。这个短期活动启动视频应有效传达限时促销信息，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能快速生成内容，并通过“字幕/说明”实现最大覆盖。
为企业沟通团队制作一个专业的60秒视频，采用权威且简洁的视觉风格，配以自信、清晰的声音宣布新的公司举措。这个工作室级别的输出应广泛使用HeyGen的“媒体库/素材支持”以获得高质量的背景画面，并通过“旁白生成”实现精致的叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化我的活动启动视频制作？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，能够快速制作引人注目的活动启动视频。利用我们的AI化身和从文本到视频的功能，快速为您的项目生成高质量的内容。
HeyGen是否支持在创意控制下创建符合品牌的视频？
当然。HeyGen提供全面的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以及丰富的品牌模板库。这确保了您的广告视频保持工作室级别的输出，具有电影般的视觉效果，完美契合您的品牌形象，实现真正的品牌视频。
HeyGen提供哪些功能以提高视频内容创作效率？
HeyGen提供强大的从文本到视频功能，结合先进的AI语音生成器，允许您将脚本转化为引人入胜的叙述。此外，自动字幕/说明增强了所有视频创作需求的可访问性。
HeyGen能否帮助创建有效的产品视频以启动活动？
是的，HeyGen旨在通过高效生成有影响力的产品视频和解释视频来加速产品发布活动。利用我们的AI视频营销工具，制作引人注目的视觉内容，与您的观众产生共鸣并推动参与。