广告视频制作器：快速创建成功广告
使用强大的AI化身在几分钟内创建引人注目的社交媒体广告和产品视频，以提高参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为电商品牌创建一个30秒的“产品视频”广告，具有简洁、专业的美学风格和信息丰富的旁白，强调明确的“行动号召”。HeyGen的“从脚本到视频”和“旁白生成”功能在传达精准信息和顺畅呈现方面至关重要。
为寻求精致广告活动的品牌开发一个20秒的“定制视频广告”，采用引人入胜的视觉效果、定制品牌元素和高雅的背景音乐。这个“创建视频广告”概念可以利用HeyGen的“AI化身”以人性化的方式呈现关键信息，并通过“媒体库/素材支持”提供高质量的视觉效果，确保品牌形象的一致性。
设想一个为代理商和内容创作者设计的10秒“动画广告”，以充满趣味的视觉动画和朗朗上口的广告歌为特色。这个“营销视频”概念注重快速影响，利用HeyGen的“模板和场景”生成多样化的动画布局，并通过“字幕/说明”在各个平台上最大化观众覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人注目的视频广告制作？
HeyGen的AI视频广告制作器让您能够快速高效地创建引人注目的营销视频。利用其直观的AI工具，包括从脚本到视频和逼真的AI化身，轻松制作吸引注意力的动态广告视频。
HeyGen能帮助我创建具有独特AI化身的定制视频广告吗？
当然可以！HeyGen通过整合逼真的AI化身，允许在视频广告中进行广泛的品牌定制。这有助于创建个性化的广告视频，增强社交媒体广告和产品视频的参与度和品牌记忆。
HeyGen提供哪些功能以提高视频广告制作效率？
HeyGen通过强大的拖放编辑器和大量专业视频模板简化您的视频广告制作流程。您可以轻松添加动画、素材视频，并个性化场景，以为各种社交平台制作成功的视频广告。
HeyGen支持制作各种广告视频格式吗？
是的，HeyGen是一款多功能的视频广告制作器，旨在支持从引人入胜的产品视频到动态UGC视频内容的各种广告视频。轻松整合明确的行动号召，创建适合任何营销活动的有影响力的视频广告。