您的微积分教育视频制作工具，打造引人入胜的课程

轻松创建引人入胜的微积分课程，利用AI语音生成简化复杂概念。

131/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为大学生制作一个45秒的多变量微积分数学视频课程，逐步演示偏微分的实际应用。视觉风格应简洁专业，包含互动模型和动画过程，突出解决方案的每个阶段，并通过HeyGen的字幕功能提高可访问性和记忆力。音频应为清晰简洁的AI解说。
示例提示词2
为高年级高中生生成一个30秒的教育视频，比较链式法则和乘积法则。视频应采用引人入胜的视觉学习体验，快速剪辑、分屏动画，并使用HeyGen的友好、富有表现力的AI化身来呈现信息，突出关键差异。语气应信息丰富且充满活力，以动态视觉效果吸引观众。
示例提示词3
为大学生制作一个15秒的解说视频，提供关于分部积分时避免常见错误的快速微积分提示，针对需要快速复习的大学生。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将简洁的脚本转换为视觉效果鲜明的视频，包含醒目的文字覆盖、简约但有冲击力的动画，以及直接的AI配音。这个视频应作为考试准备的即时视觉提醒。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

微积分教育视频制作工具的工作原理

轻松创建专业的逐步微积分视频课程，利用AI将复杂概念转化为引人入胜且易于理解的视觉解释，适合学生和教师。

1
Step 1
上传您的微积分内容
首先使用“上传您的问题”功能输入您的微积分问题或脚本。平台随后使用“从脚本到视频”技术准备您的内容进行视频创作。
2
Step 2
生成视觉效果和AI解说
利用AI自动为每个步骤创建引人入胜的“数学可视化效果”。通过自然的“语音生成”增强您的视频，引导学习者完成解决方案。
3
Step 3
使用模板和字幕进行自定义
通过应用专业设计的“视频模板”来完善视频的美学。通过轻松添加“字幕”确保教育内容的可访问性和清晰度。
4
Step 4
导出您的教育视频
完成高质量的“教育视频制作”项目。利用“纵横比调整和导出”功能，为任何平台的最佳观看效果准备您的课程，然后下载并分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的微积分概念

.

将困难的微积分理论转化为易于理解的视频内容，使所有学习者都能轻松掌握高级数学概念。

background image

常见问题

HeyGen如何简化教育数学视频的制作？

HeyGen使教育者能够轻松创建清晰的逐步数学视频课程。我们的AI数学视频生成器通过自动将您的内容转化为引人入胜的视觉学习体验，配以AI语音生成和数学可视化效果，简化复杂概念。

HeyGen为引人入胜的解说视频提供了哪些创意工具？

HeyGen提供了强大的创意引擎，拥有丰富的视频模板和动画元素，使您的解说视频充满活力。您可以轻松突出关键步骤，添加动画文本，并将文本转化为视频，以白板动画风格呈现引人入胜的视觉学习体验。

HeyGen能否自动生成带有AI语音和字幕的视频？

当然可以，HeyGen在AI视频生成方面表现出色，提供自然的AI解说和自动字幕。我们的平台利用从脚本到视频的功能，简化专业教育视频的制作，确保可访问性和清晰度。

HeyGen如何支持创建具有高级可视化效果的微积分教育视频？

HeyGen是理想的微积分教育视频制作工具，能够轻松可视化复杂方程和动画过程。我们的平台帮助教师和学生通过动态数学可视化效果，将微积分概念简化为引人入胜的视频课程。