企业介绍视频制作器：吸引您的观众

轻松创建令人惊叹的企业介绍和产品演示视频，使用AI化身动态讲述您的故事。

开发一个45秒的产品演示视频，目标是让技术精通的潜在客户了解新软件功能。视觉风格应现代且流畅，使用动画文字和清晰的屏幕录制，配以充满活力、友好的AI生成旁白。利用HeyGen的旁白生成功能完善叙述，并从各种模板和场景中选择以快速启动创作过程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个全面的60秒企业介绍视频，专为新员工或B2B合作伙伴设计，提供公司运营的专业且引人入胜的概述。保持精致的企业视觉美感，配以干净的图形和柔和的背景音乐，确保清晰度和品牌一致性。利用HeyGen的丰富模板和场景快速开始，并添加精确的字幕以提高可访问性和信息保留。
示例提示词2
制作一个30秒的激励性动画商业视频，专为社交媒体平台设计，旨在通过动态品牌故事吸引品牌爱好者和新粉丝。视觉方法应充满活力和能量，结合流畅的动画和积极向上的配乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能轻松动画化关键信息，并整合AI化身为您的品牌叙述增添生机。
示例提示词3
制作一个简洁的20秒商业视频，快速向忙碌的高管和潜在客户解释复杂的服务，强调清晰度和影响力。视觉风格应简约直接，使用醒目的文字和有影响力的库存视觉效果，配以清晰权威的旁白。利用HeyGen的媒体库/库存支持获取引人注目的图像，并通过纵横比调整和导出确保在各种平台上的最佳观看效果。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业介绍视频制作器的工作原理

轻松制作引人入胜的企业介绍视频。我们的平台简化了创作过程，让您能够清晰专业地展示产品和服务。

1
Step 1
创建您的介绍内容
通过选择专业视频模板或使用我们的从文本到视频功能直接从脚本生成场景，开始您的介绍，为您的内容奠定坚实基础。
2
Step 2
添加引人入胜的旁白
通过专业的AI生成旁白提升您的介绍。选择多种声音，清晰地阐述您的产品特点或服务优势。
3
Step 3
应用您的品牌标识
整合您独特的品牌套件元素，包括自定义标志和品牌颜色。这确保了一致性，使您的企业介绍视频立即可识别。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦完成，轻松导出您的企业介绍视频。针对各种纵横比进行优化，以便在社交媒体平台和其他数字渠道上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成社交媒体内容

快速制作引人入胜的企业介绍视频和剪辑，优化社交平台，扩大您的影响力和受众。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的产品演示视频？

HeyGen通过使用先进的AI化身和一系列可定制的视频模板，帮助您制作引人入胜的产品演示视频。借助HeyGen的直观平台，您可以轻松将脚本转化为视觉丰富的动画商业视频，并配以AI生成的旁白。

是什么让HeyGen成为领先的商业视频创作平台？

HeyGen是一个创新的生成式AI平台，简化了整个视频制作过程，使其成为理想的在线商业视频制作工具。其用户友好的拖放编辑器允许企业无需丰富的编辑经验即可快速创建专业视频。

我可以将品牌标识整合到HeyGen制作的视频中吗？

当然可以，HeyGen提供全面的品牌控制，包括上传您的标志和定义品牌颜色。这确保了您通过HeyGen视频编辑器创建的每个视频都能一致地反映您的独特品牌套件和公司美学。

HeyGen如何通过AI加速视频内容生成？

HeyGen通过允许您直接从文本脚本生成专业视频内容，大大加快了视频创作速度。我们强大的生成式AI平台包括AI生成的旁白和自动字幕生成器，能够快速制作出精美的视频。