您的终极商业视频工具助力增长
轻松将您的想法转化为引人入胜的营销视频，利用我们的文本转视频功能，完美吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理揭示在线视频平台的最新更新，制作一个90秒的公告。该视频应具有引人入胜和现代的视觉风格，利用AI虚拟形象展示关键增强功能，确保新视频分析功能的精彩呈现。
为终端用户开发一个45秒的快速提示视频，优化他们在平台内的视频编辑工作流程。风格应简洁且高度实用，强调易于遵循的步骤，并通过媒体库/库存支持的视觉效果简化技术故障排除。
想象你是一名IT管理员，需要展示HeyGen在销售工作流程中的新集成；制作一个2分钟的教程。视频应采用专业且详细的视觉风格，使用字幕/说明清晰阐述集成过程的每一步及其对CRM的好处。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频创作？
HeyGen是一款先进的商业视频工具，利用逼真的AI虚拟形象和语音将脚本转化为专业视频。这个AI视频创作平台显著简化了视频制作过程，使其对所有视频营销需求都极为高效。
HeyGen能否集成自定义品牌并支持多种视频导出选项？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许用户轻松将他们的标志和品牌颜色融入每个视频。作为一个多功能的在线视频平台，它还支持纵横比调整和多样的导出选项，确保您的专业视频内容适合任何分发渠道，增强您的视频营销平台能力。
HeyGen提供哪些功能来创建个性化和可访问的视频信息？
HeyGen使用户能够使用可定制的视频模板和AI虚拟形象创建高度个性化的视频信息。此外，它包括必要的字幕支持，确保您的内容对更广泛的观众具有吸引力和可访问性。
HeyGen是否提供媒体库以增强视频内容？
当然。HeyGen拥有一个广泛的媒体库，提供多样的库存支持，包括图像、视频和音乐，以丰富您的作品。这种强大的视频编辑能力使您能够轻松地用高质量的视觉和音频元素增强您的营销视频和产品视频。