商业视频制作工具：快速创建专业视频
使用直观的模板和场景轻松制作引人入胜的解说视频，满足各种需求。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的企业视频，面向内部团队和人力资源经理，介绍新的公司计划或政策更新。该视频应采用干净、专业和现代的视觉美学，利用HeyGen的多样化AI虚拟形象从文本到视频传递脚本，确保在整个组织中实现一致和清晰的沟通。
制作一个30秒的动态社交媒体视频广告，目标是寻找快速、高影响力内容的营销专业人士。视觉风格应快速且视觉丰富，结合HeyGen的媒体库/库存支持中的高质量视觉效果，配以欢快的背景音乐和清晰简洁的字幕/说明，以最大化在各种平台上的参与度。
为企业家推出新产品或服务制作一个20秒的时尚宣传视频，立即突出其关键优势。此商业视频应具有冲击力且直截了当，依靠HeyGen的从脚本到视频的功能快速生成旁白，并利用纵横比调整和导出功能无缝适应各种在线平台。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化商业视频制作？
HeyGen是一个先进的在线商业视频制作工具，利用AI简化了创建专业商业视频的整个过程。您可以快速生成引人入胜的视频营销内容，从解说视频到企业视频，无需复杂的编辑技能。
我可以使用AI为我的企业生成专业视频吗？
当然可以，HeyGen使您能够直接从文本生成高质量的商业视频，使用AI虚拟形象和文本转语音技术。只需输入您的脚本，HeyGen就可以自动创建引人入胜的配音和字幕。
有哪些定制选项可以用于品牌化我的视频？
HeyGen提供广泛的定制功能，以使您的商业视频与您的品牌形象保持一致。您可以使用品牌工具包将您的标志和特定颜色应用于视频模板，确保每一段内容都反映出您独特的美学。
HeyGen适合哪种类型的视频营销内容？
HeyGen非常适合各种视频营销内容，包括引人入胜的解说视频、专业的企业视频和动态的社交媒体视频。其多功能的视频模板和库存素材库使您能够快速创建引人注目的宣传视频和广告视频。