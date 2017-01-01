商业视频生成器：即时创建专业视频
通过可自定义的模板和场景快速生成专业营销视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的解释视频，针对市场团队和产品经理，展示“AI视频”在技术产品演示中的强大功能。视频应采用专业且引人入胜的视觉风格，展示一个友好、口齿清晰的“AI化身”通过清晰、有说服力的旁白和清晰的音效解释复杂功能。强调这种技术如何在没有繁琐制作障碍的情况下创建“高质量视频”内容。
制作一个详细的2分钟培训模块，专为企业培训师和人力资源部门设计，重点关注技术入职或合规性。视觉美学应清晰且信息丰富，使用平静、权威的旁白配合背景音乐，同时显著显示准确的“字幕/说明文字”，以增强可访问性和理解力。此视频将展示“字幕”在使复杂信息易于理解方面的重要作用。
设计一个有影响力的45秒宣传视频，面向内容创作者和社交媒体经理，强调跨平台分发的效率。采用充满活力和动态的视觉风格，快速剪辑和时尚的背景音乐，展示如何轻松地将单个“营销视频”进行调整。展示利用“纵横比调整和导出”无缝定制内容以适应不同社交媒体平台的过程，确保最大化的覆盖和参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频制作过程？
HeyGen利用先进的AI技术快速将文本转化为专业视频，使其成为强大的商业视频生成器。其直观的拖放编辑器和丰富的视频模板简化了任何用途的高质量视频内容的创建。
我可以在HeyGen视频中保持品牌的独特性吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您整合您的标志、品牌颜色和自定义字体，以确保每个营销视频都与您的品牌形象完美契合。您还可以无缝整合自己的媒体。
HeyGen在视频可访问性方面提供哪些技术支持？
HeyGen自动生成准确的字幕和说明文字，大大提高了视频对多元观众的可访问性。此技术功能确保您的高质量视频内容在各个平台上都具有吸引力和合规性，尤其是在社交媒体上。
HeyGen如何将脚本转换为AI视频？
HeyGen利用尖端的AI技术将简单的脚本转换为完整的AI视频，使用逼真的AI化身和自然的旁白。这使企业能够快速生成引人入胜且专业的营销视频内容，而无需复杂的视频编辑技能。