创建一个充满活力的45秒公司文化视频，专为新员工设计，通过引人入胜的团队视频和动态视觉展示您的核心业务价值。利用HeyGen的AI化身传递关键信息，确保一致且欢迎的语气，并生成专业的配音。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个引人入胜的60秒企业故事视频，面向潜在客户，展示您品牌的独特历程和对卓越的承诺，采用流畅的电影视觉风格和激励人心的配乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的叙述无缝转换为有影响力的场景，确保定制品牌元素完美整合。
示例提示词2
制作一个充满活力的30秒招聘视频，面向潜在求职者，突出加入您团队的好处，具有现代和吸引人的视觉效果和当代背景音乐。使用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个专业且引人入胜的商业视频制作输出，吸引顶尖人才。
示例提示词3
构建一个信息丰富的90秒视频，面向内部观众，通过引人入胜的团队视频加强公司文化视频和近期成就，呈现清晰、积极的视觉风格和专业配音。利用HeyGen的媒体库/素材支持，用相关视觉丰富您的叙述，确保高质量的制作。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

商业价值视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的企业故事视频和团队视频，吸引内部观众和新员工，展示公司的核心价值。

1
Step 1
选择模板
从多种视频模板中选择，启动您的企业故事视频，并输入您的脚本或关键信息。
2
Step 2
使用AI化身自定义
通过选择或创建AI化身来传达您的信息，使公司文化视频更具个人化。
3
Step 3
通过定制品牌进行优化
使用HeyGen的品牌控制应用您的定制品牌标志和颜色，确保一致性并加强您的身份。
4
Step 4
导出并分享
以各种纵横比调整和导出方式导出您精心制作的团队视频，便于与内部观众或新员工无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

开发基于价值的学习内容

快速生成视频模块和课程，有效传达业务价值，确保所有团队成员掌握公司的基本原则。

常见问题

HeyGen如何提升我们的企业故事视频和公司文化视频？

HeyGen通过动态AI化身和定制品牌提升企业故事和公司文化视频。利用视频模板快速创建引人入胜的团队视频，真实反映公司价值，适用于内部观众和新员工。

HeyGen有哪些功能使其成为有效的内部沟通商业视频制作工具？

作为强大的AI视频生成器，HeyGen简化了为内部观众创建专业商业视频的过程。通过从脚本到视频和多样的AI化身，HeyGen确保您的信息，如招聘视频，对新员工清晰且有影响力。

HeyGen能否支持我们所有公司价值视频生成器需求的定制品牌？

当然，HeyGen提供强大的定制品牌控制，允许您将标志和颜色无缝整合到任何公司价值视频中。您还可以利用其丰富的媒体库和纵横比调整，获得多样化的企业故事视频输出。

HeyGen的AI视频生成器如何简化专业内容的创建？

HeyGen创新的AI视频生成器通过从脚本到视频的功能，结合真实的AI配音和富有表现力的AI化身，简化了制作过程。这使用户能够通过直观的AI视频编辑器快速创建高质量的公司文化视频，并提供素材支持。