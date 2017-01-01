公司价值视频生成器：用AI构建文化
使用AI化身轻松制作引人入胜的团队视频，展现您的品牌价值。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个引人入胜的60秒企业故事视频，面向潜在客户，展示您品牌的独特历程和对卓越的承诺，采用流畅的电影视觉风格和激励人心的配乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的叙述无缝转换为有影响力的场景，确保定制品牌元素完美整合。
制作一个充满活力的30秒招聘视频，面向潜在求职者，突出加入您团队的好处，具有现代和吸引人的视觉效果和当代背景音乐。使用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个专业且引人入胜的商业视频制作输出，吸引顶尖人才。
构建一个信息丰富的90秒视频，面向内部观众，通过引人入胜的团队视频加强公司文化视频和近期成就，呈现清晰、积极的视觉风格和专业配音。利用HeyGen的媒体库/素材支持，用相关视觉丰富您的叙述，确保高质量的制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我们的企业故事视频和公司文化视频？
HeyGen通过动态AI化身和定制品牌提升企业故事和公司文化视频。利用视频模板快速创建引人入胜的团队视频，真实反映公司价值，适用于内部观众和新员工。
HeyGen有哪些功能使其成为有效的内部沟通商业视频制作工具？
作为强大的AI视频生成器，HeyGen简化了为内部观众创建专业商业视频的过程。通过从脚本到视频和多样的AI化身，HeyGen确保您的信息，如招聘视频，对新员工清晰且有影响力。
HeyGen能否支持我们所有公司价值视频生成器需求的定制品牌？
当然，HeyGen提供强大的定制品牌控制，允许您将标志和颜色无缝整合到任何公司价值视频中。您还可以利用其丰富的媒体库和纵横比调整，获得多样化的企业故事视频输出。
HeyGen的AI视频生成器如何简化专业内容的创建？
HeyGen创新的AI视频生成器通过从脚本到视频的功能，结合真实的AI配音和富有表现力的AI化身，简化了制作过程。这使用户能够通过直观的AI视频编辑器快速创建高质量的公司文化视频，并提供素材支持。