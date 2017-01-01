业务更新视频制作器：创建引人入胜的视频

通过我们的AI驱动平台和可定制的模板和场景，快速生成用于营销和推广的专业视频。

使用AI虚拟形象创建一个30秒的内部业务更新视频，向您的团队通报最新的第三季度成就。此视频面向小企业主和内部团队，应该具备专业且简洁的视觉风格，并通过HeyGen的文本转视频功能生成清晰、信息丰富的音频，以实现高效内容生成。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
通过一个动态的45秒视频营销活动来宣布您的下一个重大产品发布，专为营销专业人士和初创公司量身定制。利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，实现现代、高能量的视觉风格，并通过纵横比调整和导出确保在社交媒体平台上的最佳分发，使您的AI视频创作真正具有影响力。
示例提示词2
想象一个为人力资源部门和新员工设计的60秒公司文化介绍视频，展示您的在线业务，展现无与伦比的专业性。目标是实现一个精致且值得信赖的视觉风格，配以友好的语音生成和易于访问的字幕，确保您的专业视频留下持久的积极印象。
示例提示词3
需要快速取胜？为忙碌的企业家和内容创作者制作一个简洁的15秒每周提示视频，展示一个易于使用的商业策略。这个直接的视觉风格，由专业设计的模板和场景驱动，能够快速创建内容，证明AI视频编辑器如何简化您的工作流程，实现高质量的视频更新。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

业务更新视频制作器的工作原理

快速将您的业务更新转化为专业、引人入胜的视频，利用AI实现高效创作和高质量结果。

1
Step 1
创建您的脚本
首先创建或粘贴您的业务更新脚本。我们的平台利用先进的文本转视频功能，将您的文字变为现实，使AI视频创作变得轻而易举。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多种专业设计的模板和场景中选择，以匹配您品牌的美学。这构成了您专业设计模板的基础。
3
Step 3
添加品牌元素
通过应用公司的品牌控制，包括标志和颜色，个性化您的视频，确保您的专业视频与品牌形象一致。
4
Step 4
导出您的更新
通过自动生成的语音和精确的字幕完成您的视频。轻松导出完成的视频，准备好在各种平台上进行所有营销和推广。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功展示

制作引人入胜的AI视频，突出客户成就，建立信任并展示您的业务产品的价值。

常见问题

HeyGen如何简化业务视频创作？

HeyGen是一个直观的AI驱动平台，简化了创建专业视频的整个过程。它作为一个有效的业务更新视频制作器，利用AI视频创作来简化各种需求的内容生产。

HeyGen提供哪些高级AI视频编辑功能？

HeyGen提供高级AI视频编辑功能，包括逼真的AI虚拟形象和真实感的语音生成，以制作高质量的视频内容。这个AI驱动的平台确保您的视频在任何用途下都专业且引人入胜。

HeyGen能帮助创建用于营销和社交媒体的视频吗？

当然可以，HeyGen是一个出色的在线业务视频制作器，适用于所有视频营销和推广。它提供专业设计的模板，针对各种社交媒体平台进行了优化，使视频创作快速且有效。

HeyGen支持自定义品牌和媒体集成吗？

是的，HeyGen作为一个全面的视频制作解决方案，提供强大的品牌控制功能，可以无缝地整合您的标志和颜色。用户还可以在HeyGen视频制作器中访问丰富的素材库，以增强他们的内容。