业务教程生成器：创建引人入胜的操作指南
使用逼真的AI虚拟形象增强内部培训和流程文档，指导您的团队。
制作一个简洁的60秒指南视频，面向小企业主，演示如何通过分步说明完成一个简单的在线任务。视觉风格应简洁专业，采用明亮的色彩搭配，配以欢快的器乐背景音乐和清晰友好的旁白。突出HeyGen的“从脚本到视频”功能，展示用户如何轻松将书面内容转化为引人入胜的视觉教程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个有影响力的45秒内部培训视频，面向企业人力资源部门，展示新员工工作流程效率的关键方面。采用现代且引人入胜的视觉风格，使用专业的“AI虚拟形象”和温暖亲切的“语音生成”来传达信息。该视频应展示HeyGen如何简化创建重要入职材料的过程。
示例提示词2
为市场团队创建一个动态的30秒解释视频，快速概述新软件更新在增强流程文档方面的优势。视觉风格应充满活力且视觉丰富，结合HeyGen的“模板和场景”和“媒体库/素材支持”以提供生动的视觉效果，配以充满活力的音乐和简洁的解说。重点是让复杂信息易于理解。
示例提示词3
为运营经理设计一个详细的90秒视频教程，解释关键的标准操作程序（SOP）。视觉美学应清晰且具有指导性，使用简单明了的图形和冷静权威的旁白，强调HeyGen的“字幕/说明”功能提供的可访问性。该视频将展示如何创建全面且易于理解的业务教程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的分步说明或粘贴现有脚本。生成器利用从脚本到视频的功能构建您的教程基础，将书面内容转化为视觉片段。
Step 2
选择您的视觉效果
选择一个AI虚拟形象来展示您的教程，或使用丰富的媒体库资产增强您的场景。平台自动生成旁白，确保您的分步说明清晰一致。
Step 3
应用品牌和润色
应用公司的品牌控制，包括标志和颜色，以保持一致性。通过自动生成的字幕/说明增强清晰度和可访问性，确保最终产品的精致。
Step 4
导出您的指南
完成并导出您的专业视频教程。您的新操作指南已准备好分享，为您的团队提供清晰、引人入胜的分步说明，提高工作流程效率。
常见问题
HeyGen如何作为有效的业务教程生成器？
HeyGen帮助企业高效创建引人入胜的视频教程和操作指南。利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能来简化内部培训和客户支持流程。
HeyGen提供哪些功能来创建分步说明？
HeyGen提供强大的工具来制作清晰的分步说明，包括专业的语音生成和自动字幕/说明。您还可以利用各种模板和场景来增强清晰度和吸引力。
HeyGen能否帮助定制特定流程文档的解释视频？
当然可以，HeyGen支持完全定制您的流程文档解释视频。利用品牌控制来保持公司的外观和风格，并访问丰富的媒体库以提高工作流程效率。
HeyGen的AI虚拟形象如何增强内部培训视频和SOP的创建？
HeyGen的AI虚拟形象无需演员或摄像机即可让您的内部培训视频和SOP栩栩如生。这项技术显著提高了工作流程效率，允许快速制作高质量的视频教程。