商业系统视频生成器：AI驱动的高效
轻松为您的商业系统创建引人入胜的营销和培训视频，由逼真的AI化身增强效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的解释视频，目标是在线教育者，采用简洁且信息丰富的视觉风格，结合屏幕共享元素。该视频将使用HeyGen的配音生成功能，提供冷静的教育内容，并配有自动生成的字幕/说明文字，以增强视频创作中的学习效果。
制作一个60秒的销售视频，面向产品经理，采用精致且有说服力的视觉风格，动态展示产品特性。利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，实现高质量的视频输出，配以自信的旁白和专业的背景音乐。
开发一个30秒的内部沟通视频，面向人力资源部门，采用友好、企业休闲的视觉美学，配有多样化的AI化身。利用HeyGen的AI化身和纵横比调整与导出功能，该视频旨在通过温暖、清晰的声音简化工作流程自动化，使员工公告变得引人入胜且易于在各个平台上分享。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何实现从文本快速创建AI视频？
HeyGen利用先进的文本转视频技术，将您的脚本转化为高质量的AI视频。只需输入文本，选择一个数字化身，并选择配音，即可快速生成引人入胜的视频内容。这简化了整个视频创作过程。
HeyGen能帮助我制作视觉吸引力强且符合品牌的视频吗？
当然可以。HeyGen提供了大量专业设计的模板和场景来启动您的项目。您可以轻松应用品牌控制，包括标志和颜色，以确保所有营销视频始终符合品牌形象。
我可以用HeyGen制作什么样的创意视频内容？
HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，能够创建多样化的视频内容，从动画角色视频到引人入胜的解释视频。您可以实现适合各种平台和用途的高质量视频输出。
HeyGen提供了哪些创意工具来完善视频项目？
HeyGen提供了强大的功能来增强您的AI视频，包括自动字幕生成和丰富的媒体库与素材支持。您还可以轻松调整不同平台的纵横比，确保视频内容的精致和专业。