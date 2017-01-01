商业系统视频生成器：AI驱动的高效

轻松为您的商业系统创建引人入胜的营销和培训视频，由逼真的AI化身增强效果。

想象一个30秒的营销视频，面向小企业主，色彩鲜艳且现代，突出他们的新产品。使用HeyGen的文本转视频功能，该视频应具有欢快的语调和清晰的AI配音，展示如何轻松创建引人入胜的营销视频，而无需大量编辑。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的解释视频，目标是在线教育者，采用简洁且信息丰富的视觉风格，结合屏幕共享元素。该视频将使用HeyGen的配音生成功能，提供冷静的教育内容，并配有自动生成的字幕/说明文字，以增强视频创作中的学习效果。
示例提示词2
制作一个60秒的销售视频，面向产品经理，采用精致且有说服力的视觉风格，动态展示产品特性。利用HeyGen的模板和场景以及丰富的媒体库/素材支持，实现高质量的视频输出，配以自信的旁白和专业的背景音乐。
示例提示词3
开发一个30秒的内部沟通视频，面向人力资源部门，采用友好、企业休闲的视觉美学，配有多样化的AI化身。利用HeyGen的AI化身和纵横比调整与导出功能，该视频旨在通过温暖、清晰的声音简化工作流程自动化，使员工公告变得引人入胜且易于在各个平台上分享。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

商业系统视频生成器的工作原理

通过AI快速制作专业级商业视频，从脚本到屏幕的内容创作过程仅需几个简单步骤。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先编写或粘贴您的视频脚本。商业系统视频生成器将利用其文本转视频功能将您的文本转化为视觉叙事。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过选择一个富有表现力的AI化身来增强您的视频，为您的商业沟通增添人性化的触感。
3
Step 3
应用您的品牌标识
通过应用您的特定品牌控制来个性化您的视频，确保与公司标志和色彩方案的一致性。
4
Step 4
导出您的最终视频
通过以各种纵横比导出高质量的视频输出来完成您的创作，准备好在您的商业系统和平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速营销与广告创作

快速制作高影响力的营销视频和广告，推动业务增长并高效地接触更广泛的受众。

常见问题

HeyGen如何实现从文本快速创建AI视频？

HeyGen利用先进的文本转视频技术，将您的脚本转化为高质量的AI视频。只需输入文本，选择一个数字化身，并选择配音，即可快速生成引人入胜的视频内容。这简化了整个视频创作过程。

HeyGen能帮助我制作视觉吸引力强且符合品牌的视频吗？

当然可以。HeyGen提供了大量专业设计的模板和场景来启动您的项目。您可以轻松应用品牌控制，包括标志和颜色，以确保所有营销视频始终符合品牌形象。

我可以用HeyGen制作什么样的创意视频内容？

HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，能够创建多样化的视频内容，从动画角色视频到引人入胜的解释视频。您可以实现适合各种平台和用途的高质量视频输出。

HeyGen提供了哪些创意工具来完善视频项目？

HeyGen提供了强大的功能来增强您的AI视频，包括自动字幕生成和丰富的媒体库与素材支持。您还可以轻松调整不同平台的纵横比，确保视频内容的精致和专业。