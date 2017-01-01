商业故事视频制作工具，打造有影响力的活动
通过专业的视频叙述吸引您的观众。我们的AI驱动的从脚本到视频功能快速将文本转化为惊艳的视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的吸引人视频，面向潜在客户和投资者，清晰解释创新技术解决方案的好处。采用简洁、现代的视觉美学，由AI化身担任主持人，通过引人入胜的视频叙述简明扼要地传达复杂信息。这个“AI化身”将利用HeyGen的“AI化身”功能传递个性化且值得信赖的信息。
制作一个30秒的生动视频，面向求职者和潜在的B2B合作伙伴，突出公司独特的文化和团队精神。视觉和音频风格应真实友好，展示多元化的团队成员和积极向上的背景音乐。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装一个有影响力的叙述，将公司定位为其领域的领先视频制作商。
为对AI进步感兴趣的广泛受众制作一个简洁的15秒社交媒体广告，预告即将推出的产品。视频应节奏快且视觉丰富，结合动画文字和引人注目的图形。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能快速将关键营销信息转化为引人入胜的剪辑，展示AI视频创作在营销视频中的强大力量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化商业故事视频的创作？
HeyGen使用户能够轻松制作引人入胜的营销视频和社交媒体内容。我们直观的AI视频创作平台利用可定制的模板和逼真的AI化身，简化整个商业故事视频创作过程。
HeyGen能否直接从文本生成引人入胜的AI视频？
当然可以，HeyGen强大的AI文本到视频功能将您的脚本转化为精美的视频。利用我们集成的AI脚本编写器和先进的语音生成功能，轻松将您的叙述栩栩如生地呈现出来。
HeyGen提供哪些创意工具用于视频定制？
HeyGen提供强大的拖放编辑器，允许对您的视频项目进行广泛的定制。访问庞大的素材库，并利用可定制的模板实现您想要的创意愿景。
HeyGen的AI化身在视频叙述中扮演什么角色？
HeyGen逼真的AI化身作为引人注目的屏幕主持人，为您的视频叙述带来专业性和参与度。它们是我们AI视频创作能力的核心组成部分，使复杂的制作对每个人都变得可及。