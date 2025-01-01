商业故事视频生成器：提升您的品牌
使用AI视频创作和逼真的AI虚拟形象，将您的商业叙述转化为引人入胜的视觉故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业培训师和教育工作者开发一个60秒的解释性视频，将复杂的网络安全协议分解为易于理解的步骤。视觉方法应简洁专业，结合动画图形和清晰的数据可视化，并配以冷静而权威的旁白。利用AI虚拟形象呈现信息，通过一致的数字主持人增强视觉故事，使内容更易于访问。
制作一个30秒的引人入胜的推荐视频，面向潜在客户和销售团队，展示客户对生产力工具的积极体验。视觉元素应真实感人，配以柔和的背景音乐，而真实、亲切的旁白则突出用户的成功。这种短视频内容可以通过语音生成创建有影响力的叙述，显著提升营销视频。
为求职者和社区成员制作一个充满活力的20秒视频，展示公司对可持续发展的承诺。采用明亮、积极的图像和朗朗上口、振奋人心的旋律，配以友好和鼓舞人心的旁白。确保所有关键信息都通过字幕/说明文字得到强化，从而实现广泛社交媒体内容传播的有效AI故事讲述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何促进企业的AI故事讲述和视觉故事讲述？
HeyGen为企业提供了一个先进的AI视频创作平台，作为一个强大的商业故事视频生成器。它可以让您快速有效地将想法转化为引人入胜的视觉故事叙述。通过创新的AI故事讲述能力，HeyGen帮助您以专业质量的视频吸引观众，而无需大量的制作资源。
HeyGen能否帮助内容创作者更高效地制作营销视频和社交媒体内容？
当然可以。HeyGen为内容创作者提供智能工具和智能模板，以加速制作高质量的营销视频和引人入胜的社交媒体内容。我们的平台显著简化了视频制作流程，使内容创作更高效，覆盖面更广。
HeyGen为定制AI虚拟形象和场景生成提供了哪些创意选项？
HeyGen提供了广泛的创意灵活性，允许您定制AI虚拟形象的逼真动作，并确保内容中角色的一致性。通过角色姿势工具和动态场景生成等功能，您可以以无与伦比的视觉控制将创意提案和想法变为现实。
HeyGen是否简化了从脚本到精美视觉故事的视频创作过程？
是的，HeyGen极大地简化了从头到尾的AI视频创作。我们的平台包括一个AI脚本编写器，并支持基于文本的编辑，能够无缝地将您的文本转化为丰富的视觉叙述，配以逼真的旁白和自动对口型，确保精美的视觉故事体验。