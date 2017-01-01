您的终极商业准备视频制作工具
快速创建专业的培训和营销视频。通过我们的无缝从脚本到视频功能，将脚本转化为动态视觉内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段简洁的45秒解释视频，面向潜在客户，详细介绍复杂的服务或流程。视觉和音频风格应清晰、信息丰富，并配有友好的旁白，利用HeyGen的从脚本到视频功能创建在线商业视频制作解决方案。
设计一段15秒的社交媒体视频，面向在线社区，宣布限时促销或快速更新。采用时尚、快速的视觉美学和现代音乐，通过使用HeyGen添加字幕/说明文字，确保最大程度的可访问性和传播力，打造有影响力的短视频内容。
开发一段精致的60秒企业视频，面向内部团队和利益相关者，概述季度成就或新计划。保持权威且鼓舞人心的视觉和音频风格，配以专业的配乐，通过使用HeyGen的综合模板和场景加快创建速度，为专业商业准备视频制作做好准备。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我的企业创建引人入胜的营销视频？
HeyGen是一个AI视频生成器，旨在帮助企业快速高效地制作高质量的营销视频。凭借丰富的视频模板库和可定制的AI虚拟形象，您可以轻松创建与观众产生共鸣的引人入胜的内容。该平台简化了您的在线商业视频制作创意流程。
是什么让HeyGen成为满足各种内容需求的有效在线商业视频制作工具？
HeyGen提供直观的拖放视频编辑器，使其成为满足多样化内容需求的有效在线商业视频制作工具。您可以轻松制作从培训视频、社交媒体视频到精致的企业视频内容，只需使用HeyGen强大的AI将文本转换为视频。
HeyGen能为我的品牌创建专业的短视频内容和解释视频吗？
当然可以，HeyGen是一个AI驱动的平台，非常适合生成专业的短视频内容，包括引人入胜的宣传视频和详细的解释视频。该平台包括强大的品牌控制，确保您的视频输出与品牌的美学和信息完美契合。
HeyGen如何利用AI实现高效的视频制作？
作为领先的AI视频生成器，HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和无缝的从文本到视频功能，彻底改变了视频制作。只需输入您的脚本，HeyGen就会生成带有自然语音生成的专业视频，使其成为出色的商业准备视频制作工具。