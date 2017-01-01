商业提案视频生成器：快速创建引人入胜的提案

使用从脚本到视频功能，比以往更快地制作引人注目的个性化视频提案，以实现有影响力的视频营销。

制作一个简洁的60秒商业提案视频，专为忙碌的高管量身定制，利用HeyGen的AI虚拟形象和高级配音生成技术，呈现出一个精致、直接且专业的演示，语气清晰而权威。此视频旨在快速传达关键价值主张给高层决策者，确保在最短时间内产生最大影响。

示例提示词1
开发一个引人入胜的90秒解释视频，专为潜在客户或内部团队设计，以解密复杂的技术产品或服务。使用HeyGen的从脚本到视频功能，确保准确性和一致性，辅以信息丰富、现代的视觉效果和精确的旁白，并配有必要的字幕/说明文字以提高可访问性和清晰度。
示例提示词2
制作一个个性化的1分钟视频提案，帮助销售团队更有效地吸引特定客户。利用HeyGen丰富的模板和场景以及媒体库/素材支持，创建符合品牌的视频，这些视频精致、有说服力，并具有温暖而专业的语音，量身定制以适应每个独特的客户机会。
示例提示词3
为现有客户和早期采用者生成一个吸引人的45秒视频营销作品，宣布新产品更新或功能增强。利用HeyGen的AI驱动视频创作和纵横比调整与导出功能，制作一个动态、视觉吸引力强且简洁的公告，配以欢快的音乐和屏幕文字，确保其在各种数字平台上得到优化。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

商业提案视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具，轻松在几分钟内创建引人入胜、符合品牌的视频提案，将您的提案转化为个性化且视觉吸引力强的体验。

1
Step 1
生成您的脚本
首先输入您的提案文本或脚本。我们的AI将使用从脚本到视频技术，将您的书面内容转化为引人入胜的视频叙述。
2
Step 2
使用模板和场景进行定制
从专业设计的模板和场景中选择，以匹配您品牌的美学。使用直观的控制应用自定义品牌元素、颜色和标志。
3
Step 3
添加AI虚拟形象和配音
通过逼真的AI虚拟形象增强您的提案，呈现您的信息。可选地，生成自然的配音，并从我们丰富的媒体库中添加媒体。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的视频并下载高质量的MP4文件。轻松在各种平台上分享您的个性化视频提案，或直接嵌入到您的网站中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建引人入胜的解释视频

开发清晰且有说服力的解释视频，在您的商业提案中阐明复杂的想法，为客户简化概念。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI视频创作？

HeyGen利用先进的AI技术，将您的脚本转化为引人入胜的视频，几乎不费力气。您可以从文本生成逼真的AI虚拟形象和高质量的配音，大大简化了AI驱动的视频创作流程。

我可以使用HeyGen创建符合品牌的视频吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌色彩和自定义资产，以创建符合品牌的视频。利用我们专业设计的模板和丰富的媒体库，确保每个视频都能反映您独特的品牌形象。

HeyGen提供哪些视频编辑工具？

HeyGen拥有直观的拖放编辑器，作为强大的AI视频编辑器，便于轻松定制。您可以轻松添加或编辑字幕/说明文字，优化场景，并利用各种视频编辑工具在导出前完善您的内容。

HeyGen如何提升我的商业提案？

HeyGen是一个强大的商业提案视频生成器，使您能够创建真正脱颖而出的个性化视频提案。通过AI驱动的视频创作，您可以快速提供引人入胜的提案和解释视频，提升整体视频营销效果。