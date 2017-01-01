商业宣传视频制作工具：快速创建惊艳视频
使用我们的AI宣传视频制作工具提升您的宣传视频策略；通过从脚本到视频的无缝转换，将文本转化为引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数字营销人员和电商品牌开发一个60秒的视频，展示快速部署活动的效率。视觉呈现应流畅且充满动感，快速剪辑，配以专业且有说服力的旁白。这个“宣传视频制作工具”应突出HeyGen的语音生成功能，展示如何即时添加高质量的旁白，以提升任何产品发布或品牌信息，使整个创作过程通过AI编辑工具变得高效。
为SaaS公司和教育工作者制作一个30秒的解释视频，将复杂概念简化为易于理解的内容。采用清晰、现代的视觉风格，配以动画文字和引人入胜的视觉效果，伴随友好且信息丰富的旁白。重点介绍HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，如何将书面内容转化为引人入胜的“解释视频”，使复杂信息对不同观众易于理解。
为社交媒体经理和内容创作者制作一个简洁的15秒“AI宣传视频制作工具”短片，优化用于Instagram Reels或TikTok等平台。美学风格应鲜艳且节奏快，配以醒目的文字覆盖、时尚的背景音乐和快速的场景切换，以瞬间吸引注意力。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能的无缝集成，使用户能够轻松地将其动态内容适应各种社交媒体渠道并最大化覆盖范围。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的商业宣传视频效果？
HeyGen是一个强大的AI宣传视频制作工具，帮助企业快速创建专业的宣传视频。通过其先进的AI功能，您可以为营销活动生成高质量的视频内容，节省时间和资源。
是什么让HeyGen成为有效的AI宣传视频制作工具？
HeyGen利用尖端的AI编辑工具和逼真的AI化身简化视频创作。我们的平台允许您将文本转化为引人入胜的视频，并配以自然的旁白，为您提供一种无需丰富视频编辑经验即可制作吸引人内容的高效方式。
我可以自定义使用HeyGen创建的宣传视频吗？
当然可以。HeyGen的在线编辑器提供强大的品牌控制，允许您将自己的标志、品牌颜色和独特的动画文字整合到宣传视频中。您还可以访问庞大的媒体库，使用库存视频和音乐进一步定制您的内容，以适应各种平台。
除了宣传视频，我还能用HeyGen创建哪些其他类型的内容？
HeyGen是一个多功能的视频制作工具，非常适合制作各种视频类型，包括引人入胜的解释视频和动态产品视频。我们的平台提供众多模板和纵横比调整选项，非常适合创建适合社交媒体和其他平台的多样化内容。