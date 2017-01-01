商业宣传视频生成器：快速创建惊艳视频
使用AI驱动的工具，通过HeyGen创新的从脚本到视频功能，提升您的品牌，轻松创建专业宣传视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个45秒的时尚专业宣传视频，针对市场营销专业人士，强调创建有影响力的活动的效率。视觉风格应干净，配以动态动画和自信权威的声音。展示HeyGen的AI虚拟形象如何通过我们的AI工具为演示增添活力，实现无缝的宣传视频制作。
创建一个60秒的鼓舞人心的电影风格宣传视频广告，专为企业家和初创公司设计，专注于在没有大预算的情况下建立强大的品牌形象。视觉和音频风格应具有激励性，配以激励人心的旁白和高质量的素材。展示HeyGen的模板和场景的多功能性以及广泛的媒体库/素材支持，以制作引人入胜的生成媒体。
为内容创作者制作一个快节奏、充满活力的30秒视频，展示他们如何轻松制作高质量的短视频内容。视觉风格应引人入胜且充满活力，配以生动的旁白。突出HeyGen的旁白生成和字幕/字幕功能，将其定位为快速编辑和广泛可访问性的必备AI宣传视频制作工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化商业宣传视频的制作？
HeyGen通过其直观的AI工具使商业宣传视频的制作变得简单。您可以使用各种模板和AI虚拟形象将文本提示转化为引人入胜的视频，大大缩短宣传视频的制作时间。
HeyGen能否为不同平台生成多样化的宣传视频广告？
是的，HeyGen是一款AI宣传视频制作工具，旨在高效地制作多样化的宣传视频广告。通过生成媒体和AI视觉效果，您可以创建适合不同社交媒体平台的引人入胜的内容，确保您的信息有效地传达给受众。
HeyGen为我的宣传视频内容提供哪些自定义功能？
HeyGen为您的宣传视频提供广泛的自定义选项。利用品牌控制功能来整合您的标志和颜色，从丰富的媒体库中选择，并调整纵横比以适应各种平台，成为您全面的视频编辑器。
HeyGen是否提供专业的旁白和支持解说视频？
当然，HeyGen可以生成多种语言的高质量旁白，并提供适合解说视频的强大功能。结合专业旁白和动态AI视觉效果，快速高效地创建有影响力和信息丰富的内容。