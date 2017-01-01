商业宣传视频生成器：快速创建惊艳视频

使用AI驱动的工具，通过HeyGen创新的从脚本到视频功能，提升您的品牌，轻松创建专业宣传视频。

想象一个为小企业主量身定制的30秒活力宣传视频，展示他们如何轻松创建引人入胜的社交媒体内容。视觉风格应明亮现代，配以热情的旁白，突出HeyGen的从脚本到视频功能，快速生成引人注目的商业宣传视频。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的时尚专业宣传视频，针对市场营销专业人士，强调创建有影响力的活动的效率。视觉风格应干净，配以动态动画和自信权威的声音。展示HeyGen的AI虚拟形象如何通过我们的AI工具为演示增添活力，实现无缝的宣传视频制作。
示例提示词2
创建一个60秒的鼓舞人心的电影风格宣传视频广告，专为企业家和初创公司设计，专注于在没有大预算的情况下建立强大的品牌形象。视觉和音频风格应具有激励性，配以激励人心的旁白和高质量的素材。展示HeyGen的模板和场景的多功能性以及广泛的媒体库/素材支持，以制作引人入胜的生成媒体。
示例提示词3
为内容创作者制作一个快节奏、充满活力的30秒视频，展示他们如何轻松制作高质量的短视频内容。视觉风格应引人入胜且充满活力，配以生动的旁白。突出HeyGen的旁白生成和字幕/字幕功能，将其定位为快速编辑和广泛可访问性的必备AI宣传视频制作工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

商业宣传视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建专业、引人入胜的宣传视频，将您的想法转化为适合任何平台的引人注目的视觉内容。

1
Step 1
选择模板或从头开始
首先从为各个行业量身定制的专业设计的“模板和场景”中选择，或从空白画布开始，释放您的创造力，进行下一个“宣传视频制作”项目。
2
Step 2
使用AI创建您的内容
利用“AI宣传视频制作工具”的力量，使用“从脚本到视频”功能。只需输入您的脚本，观看AI自动生成引人入胜的视觉效果和对话。
3
Step 3
添加自定义和润色
通过个性化元素来增强您的视频。通过自定义品牌添加专业触感，整合您自己的媒体，或使用自然音效的“旁白生成”完善音频，打造精美的最终产品。
4
Step 4
导出并分发您的宣传视频
完成您的“宣传视频”以便分发。使用“纵横比调整和导出”功能优化其适合各种平台，如“社交媒体”，确保您的信息有效地传达给受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

开发说服力强的AI视频，展示客户的推荐和成功案例，为您的品牌建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何简化商业宣传视频的制作？

HeyGen通过其直观的AI工具使商业宣传视频的制作变得简单。您可以使用各种模板和AI虚拟形象将文本提示转化为引人入胜的视频，大大缩短宣传视频的制作时间。

HeyGen能否为不同平台生成多样化的宣传视频广告？

是的，HeyGen是一款AI宣传视频制作工具，旨在高效地制作多样化的宣传视频广告。通过生成媒体和AI视觉效果，您可以创建适合不同社交媒体平台的引人入胜的内容，确保您的信息有效地传达给受众。

HeyGen为我的宣传视频内容提供哪些自定义功能？

HeyGen为您的宣传视频提供广泛的自定义选项。利用品牌控制功能来整合您的标志和颜色，从丰富的媒体库中选择，并调整纵横比以适应各种平台，成为您全面的视频编辑器。

HeyGen是否提供专业的旁白和支持解说视频？

当然，HeyGen可以生成多种语言的高质量旁白，并提供适合解说视频的强大功能。结合专业旁白和动态AI视觉效果，快速高效地创建有影响力和信息丰富的内容。