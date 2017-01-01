商业项目视频制作工具：快速轻松创建视频

将复杂项目转化为引人入胜的视频。利用AI化身快速且经济地创建专业商业内容。

制作一段1分钟的说明视频，目标受众为小企业主，展示我们先进的商业视频制作工具如何简化复杂的产品说明。视觉风格应专业且简洁，使用动画文字覆盖和自信的旁白。展示HeyGen的文本转视频功能如何轻松将书面内容转化为引人入胜的叙述，简化内容创作流程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

开发一个90秒的内部培训模块，专为人力资源部门设计，说明AI视频创作在新员工入职培训中的优势。视频应具有吸引力和教育性，展示多样化的AI化身在虚拟办公环境中的互动。强调使用HeyGen的AI化身以一致且个性化的方式呈现关键信息的简便性，并利用可定制的模板来保持品牌指南。
为电子商务企业创建一个动态的45秒视频广告，使用引人注目的视频营销策略突出新产品功能。此视频需要节奏快且视觉丰富，结合生动的库存镜头和欢快的背景音乐。展示HeyGen的丰富媒体库/库存支持如何快速整合高质量视觉效果以增强产品吸引力。
构建一个2分钟的企业沟通更新，面向内部培训经理，概述新的合规程序。视频应保持清晰、直接和易于访问的视觉风格，主要关注屏幕共享演示。强调HeyGen的自动字幕/标题功能如何确保所有员工的全面可访问性和理解力，使创建包容性和信息丰富的商业视频变得容易。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

商业项目视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的商业视频，从营销到培训，利用AI简化内容制作。

Step 1
选择您的起点
从可定制的模板库中选择，或简单地粘贴您的脚本，以开始使用AI生成您的商业项目视频。
Step 2
添加化身和媒体
通过整合逼真的AI化身并从丰富的库存镜头库中丰富您的视频，使您的信息栩栩如生。
Step 3
轻松自定义
利用直观的拖放编辑器安排场景，应用品牌控制，并微调每个细节以制作出精美的专业视频。
Step 4
导出和分享
制作高质量的视频文件，并以各种纵横比导出，准备好用于您的视频营销活动或内部沟通需求。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和发展

通过利用AI驱动的视频来提高学习成果和保留率，使培训项目更具活力和吸引力。

常见问题

HeyGen如何简化商业视频创作？

HeyGen是一个AI驱动的平台，旨在简化专业商业视频的创作。利用AI化身和用户友好的拖放编辑器，快速高效地制作高质量的营销、培训或销售视频。

HeyGen在视频制作中提供了哪些AI功能？

HeyGen利用先进的AI视频工具提供复杂的功能，如逼真的AI化身、从脚本生成文本转视频和语音生成。这些技术能力使用户能够轻松精确地创建引人入胜的内容，使其成为强大的AI视频创作解决方案。

我可以使用HeyGen自定义视频以包含我的品牌元素吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝地将您的标志、特定颜色和其他品牌资产整合到您的视频中。这确保了一致性并加强了您在所有视频营销活动中的品牌形象。

HeyGen是否支持我的商业项目视频的各种媒体和导出选项？

是的，HeyGen集成了丰富的媒体库和库存镜头库，以及屏幕和摄像头录制功能以进行全面的内容捕捉。您还可以轻松调整纵横比并以高质量MP4格式导出最终的商业项目视频，确保在各种平台上的兼容性。