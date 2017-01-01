业务流程更新视频生成器：简化您的沟通
快速创建专业的公司更新和培训视频，使用AI化身轻松吸引您的团队。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新员工开发一段60秒的说明视频，引导他们完成修订后的入职清单。采用易于理解的动画图形风格，配以平静、教育性的旁白，并确保整个制作过程无缝衔接于详细的文本脚本，使用文本转视频功能。
想象制作一段30秒的精致营销视频，面向内部利益相关者，展示最近在生产流程中的效率提升。该视觉作品应采用动态的企业视觉风格，利用多样的模板和场景来突出专业视频和公司积极变革的态度。
为所有员工创建一段简洁的15秒公司更新视频，宣布一项小的政策调整。它必须采用简单、直接的视觉方式和清晰、简洁的旁白，使您能够在几分钟内生成视频，以便快速而有影响力地分享信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意视频制作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，通过利用AI化身和文本转视频技术简化视频制作。用户可以轻松地将脚本转化为动态视频内容，使专业视频在各种业务需求中变得触手可及。
我可以用HeyGen生成哪些类型的专业视频？
使用HeyGen，您可以生成多种专业视频，包括引人入胜的营销视频、信息丰富的培训视频和重要的公司更新。我们直观的平台允许使用预设计的视频模板和拖放编辑器快速创建。
HeyGen能将文本转化为引人入胜的视频内容吗？
当然可以。HeyGen强大的AI内容生成能力允许您使用逼真的AI化身和自然的旁白将普通文本转化为引人入胜的视频内容。此功能非常适合高效创建说明视频或业务流程更新视频生成器内容。
HeyGen能多快制作出高质量的商业视频？
HeyGen使用户能够在几分钟内生成视频，大大加快了高质量商业视频的制作。我们简化的流程，结合AI化身和可定制的模板，确保快速周转而不影响专业效果。