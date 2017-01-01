业务流程更新视频生成器：简化您的沟通

快速创建专业的公司更新和培训视频，使用AI化身轻松吸引您的团队。

为内部团队成员制作一段45秒的充满活力的业务流程更新视频，解释新的软件发布。该视频需要采用现代、友好的视觉风格，利用AI化身引导他们完成关键步骤，并配以专业的旁白来澄清这些重要的公司更新。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为新员工开发一段60秒的说明视频，引导他们完成修订后的入职清单。采用易于理解的动画图形风格，配以平静、教育性的旁白，并确保整个制作过程无缝衔接于详细的文本脚本，使用文本转视频功能。
示例提示词2
想象制作一段30秒的精致营销视频，面向内部利益相关者，展示最近在生产流程中的效率提升。该视觉作品应采用动态的企业视觉风格，利用多样的模板和场景来突出专业视频和公司积极变革的态度。
示例提示词3
为所有员工创建一段简洁的15秒公司更新视频，宣布一项小的政策调整。它必须采用简单、直接的视觉方式和清晰、简洁的旁白，使您能够在几分钟内生成视频，以便快速而有影响力地分享信息。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

业务流程更新视频生成器如何工作

使用我们直观的AI视频生成器，轻松创建专业的业务流程更新视频，澄清复杂信息并让您的团队保持知情。

1
Step 1
创建您的脚本
输入您的文本，我们的系统将立即使用“文本转视频”技术将其转化为视频，形成您更新的基础。
2
Step 2
选择您的化身
通过选择多样的“AI化身”来呈现您的信息，增加参与度，为您的重要业务更新增添人性化的触感。
3
Step 3
添加旁白
通过生成自然的旁白来清晰地表达您的业务流程更新，加入引人入胜的“旁白”。
4
Step 4
导出您的视频
查看完整的“商业视频”并以多种格式导出，准备好在您的组织内无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂信息

将复杂的业务流程分解为易于理解的视频解释，确保所有利益相关者的清晰理解。

常见问题

HeyGen如何简化创意视频制作？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，通过利用AI化身和文本转视频技术简化视频制作。用户可以轻松地将脚本转化为动态视频内容，使专业视频在各种业务需求中变得触手可及。

我可以用HeyGen生成哪些类型的专业视频？

使用HeyGen，您可以生成多种专业视频，包括引人入胜的营销视频、信息丰富的培训视频和重要的公司更新。我们直观的平台允许使用预设计的视频模板和拖放编辑器快速创建。

HeyGen能将文本转化为引人入胜的视频内容吗？

当然可以。HeyGen强大的AI内容生成能力允许您使用逼真的AI化身和自然的旁白将普通文本转化为引人入胜的视频内容。此功能非常适合高效创建说明视频或业务流程更新视频生成器内容。

HeyGen能多快制作出高质量的商业视频？

HeyGen使用户能够在几分钟内生成视频，大大加快了高质量商业视频的制作。我们简化的流程，结合AI化身和可定制的模板，确保快速周转而不影响专业效果。