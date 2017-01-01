AI驱动的SOP业务流程视频生成器
快速创建带有AI配音的视频文档，实现清晰、一致的培训和内部沟通。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新团队成员制作一个2分钟的教学视频，作为我们内部项目管理软件的重要视频文档。视觉呈现应亲切直接，使用HeyGen的AI头像库中的亲和AI头像引导用户完成步骤，并配有专业、清晰的音轨，确保全面理解。
为技术团队和项目经理专门开发一个90秒的视频，概述我们开发流程中最近的复杂工作流更新，突出HeyGen的从脚本到视频功能如何快速将详细文本转化为动态视觉解释。视频需要干净的企业视觉风格，清晰的图形和精确的信息语调，使复杂细节易于理解。
需要一个紧急的45秒视频，为终端用户和支持人员提供快速参考指南，介绍我们客户门户的常见故障排除步骤，利用HeyGen的字幕/说明确保即使在无声环境中也能获得清晰度和可访问性。视觉方法应直接且基于屏幕录制，配有粗体、易读的字幕，伴随简单的屏幕指令。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化业务流程视频的创建？
HeyGen是一个先进的AI视频平台，简化了生成高质量视频文档的过程。它利用AI头像和从文本到视频的技术，轻松将您的脚本转化为专业且引人入胜的视频，无需复杂的编辑技能。
HeyGen能否将屏幕录制集成到AI生成的视频中？
是的，HeyGen提供强大的本地屏幕录制功能，允许您捕捉软件应用程序或复杂的工作流程。然后，您可以将这些录制与AI头像和生成的AI配音无缝结合，增强您的逐步用户指南和内部沟通。
HeyGen为企业视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的企业视频保持一致的品牌形象。您可以轻松自定义元素，如标志和品牌颜色，并使用专业设计的模板，使每个视频与公司的视觉标准保持一致。
HeyGen是否支持全球观众的字幕和翻译？
当然。HeyGen自动生成字幕和说明，这对于可访问性和更广泛的理解至关重要。此外，其AI配音和一键翻译功能使您能够本地化内容，有效地接触和吸引多元化的全球观众。