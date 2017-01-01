商业演示视频制作工具，助力吸引人的推介
通过动态视觉效果和AI化身提升您的推介，轻松吸引注意力并达成交易。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为了有效地为新员工入职或向潜在客户介绍复杂的产品更新，开发一个简洁的1分30秒的解释视频。使用清晰、信息丰富的图形和由HeyGen的AI化身提供的冷静、教程风格的解说，确保技术概念清晰传达并易于理解。
制作一个吸引人的45秒营销视频，针对寻求便捷推广工具的小企业主。该视频应包含动态、视觉吸引力强的场景，配以欢快的背景音乐和清晰的屏幕文字，利用HeyGen丰富的媒体库/素材支持来增强视觉吸引力并吸引新客户，成为强大的视频生成器。
当需要快速公司更新或项目里程碑公告时，为所有员工设计一个简短的30秒内部视频。呈现现代化、品牌化的视觉风格，配以友好、专业的声音和流畅的过渡，利用HeyGen现成的模板和场景来简化创作并在您的视频演示模板中保持一致的信息传递。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化演示视频的制作？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器简化了视频制作过程。只需输入您的脚本进行文本转视频转换，并通过高质量的旁白进行增强，所有这些都基于专业设计的模板。这使得快速制作引人入胜的商业演示视频成为可能。
HeyGen提供哪些技术工具来定制视频演示？
HeyGen提供强大的技术工具来全面定制您的视频演示。使用直观的拖放编辑器，整合您的品牌元素如标志和颜色，并通过我们丰富的素材库中的多样化动画和过渡效果来增强设计。
我可以使用HeyGen录制和导出屏幕演示吗？
可以，HeyGen支持全面的屏幕和摄像头录制功能，可以直接在平台内捕捉您的演示。一旦视频完成，包括自动字幕/说明，您可以轻松下载为高质量的MP4文件，以便多用途使用。
HeyGen是否提供适用于各种演示需求的专业设计模板？
当然，HeyGen提供了大量专业设计的模板和场景，优化用于各种商业演示视频需求。这些模板提供了一个优秀的起点，让您能够快速创建精美且有影响力的视频演示。