打造成功的演示：商务演示制作工具
使用我们的AI演示生成器和从脚本到视频功能，快速将您的想法转化为令人惊叹的演示设计。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的视频，针对远程团队和企业培训师，展示基于云的演示软件在无缝实时协作中的优势。视觉叙事应干净且专业，使用各种模板和场景来突出动态内容变化，并由友好且信息丰富的旁白生成支持。展示团队如何轻松协作完成演示项目。
为数据分析师和市场经理开发一个2分钟的视频，演示如何在演示文稿中创建有影响力的数据可视化。视频应具有详细且分析性的视觉风格，结合来自媒体库/库存支持的动画图表和图形。引人入胜的解释性旁白和清晰的字幕将引导观众了解复杂的数据点。
制作一个45秒的视频，面向小企业主和自由顾问，展示如何利用可定制的演示功能实现强大的品牌一致性和多种导出格式的有效性。视觉风格应明亮且适应性强，展示如何使用HeyGen的纵横比调整和导出功能无缝调整内容以满足不同需求。欢快且专业的旁白将突出个性化演示的多功能性和影响力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化专业商务演示的创建？
HeyGen利用先进的AI技术将脚本转化为动态视频演示，配有AI化身和旁白生成。此AI驱动的方法简化了整个演示软件的工作流程，使用户能够高效地为其商务演示创建引人入胜的内容。
HeyGen提供哪些技术能力用于分享和集成？
HeyGen支持多种导出格式，并提供基于云的演示软件，便于访问和协作。用户可以轻松分享和发布其AI生成的演示，确保在各种平台上广泛兼容和传播。
我可以使用HeyGen的AI工具自定义我的演示吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，包括标志和颜色自定义，以及丰富的模板和场景库。这使用户能够创建与其品牌形象完美契合的惊艳演示设计，使每个可定制的演示都独一无二。
HeyGen支持丰富的媒体和互动元素吗？
是的，HeyGen整合了庞大的媒体库和库存支持，以通过电影视觉效果和数据可视化增强演示。虽然主要关注AI文本到PPT视频生成，用户还可以加入动态元素如动画和过渡效果，以创造有影响力的互动演示体验。