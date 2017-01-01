商业概览视频生成器：快速创建惊艳视频
通过将脚本转化为专业说明视频，配以AI虚拟形象，简化您的视频制作解决方案。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为潜在客户和投资者制作一个60秒的说明视频，详细介绍一款创新产品。视觉风格应专业且清晰，结合引人入胜的信息图表和流畅的过渡效果，并由友好的AI生成语音旁白。利用HeyGen的语音生成功能来讲述脚本，并通过自动字幕确保广泛的可访问性，提供一个成熟的AI视频生成解决方案。
对于专注于跨平台品牌一致性的营销经理来说，30秒的社交媒体广告至关重要。它应在视觉上突出一致的品牌色彩和动态文本覆盖，与时尚的背景音乐完美同步。使用HeyGen，利用其丰富的模板和场景加速制作，并通过纵横比调整和导出功能确保在各种社交媒体平台上的最佳展示，有效简化视频创作。
为员工和内部团队起草一个简洁的20秒内部公司更新视频，宣布一项新举措。视觉和音频风格应直接且信息丰富，采用媒体库中的简洁、企业主题视觉效果，并由专业的AI虚拟形象清晰地呈现新闻。整合HeyGen的AI虚拟形象以保持一致的主持人，并利用媒体库/素材支持快速组装相关背景视频，使其成为内部沟通的有效商业视频制作工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业视频创作？
HeyGen通过其AI视频生成器将脚本转化为引人入胜的内容，从而简化视频创作。您可以快速制作专业的营销视频、说明视频或动画视频，使用各种可定制的模板，简化整个视频制作解决方案。
是什么让HeyGen成为有效的商业视频制作工具？
HeyGen通过提供全面的视频制作解决方案，使企业能够保持强大的品牌形象，从而成为有效的商业视频制作工具。其AI驱动的工具和协作功能使团队能够高效地制作高质量的视频，并配有定制的语音旁白。
HeyGen能否帮助生成多样化的语音旁白和视觉效果？
是的，HeyGen的AI驱动工具使用户能够为其视频生成多样化的语音旁白，增强可访问性和影响力。您还可以利用AI虚拟形象和品牌控制来创建一致且专业的动画视频内容，强化您的品牌形象。
HeyGen如何提升我们的社交媒体视频策略？
HeyGen通过快速制作适合各种社交媒体平台的定制营销视频来优化您的社交媒体策略。其内置视频编辑器支持纵横比调整，并提供丰富的媒体库，确保您的内容始终看起来专业且引人入胜。