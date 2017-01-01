商务介绍制作：入职与吸引新员工
使用我们动态的文本转视频功能轻松创建引人入胜的新员工入职视频，实现有影响力的展示。
开发一个鼓舞人心的60秒视频，深入探讨我们的“公司文化”，以增强新员工入职培训的参与度。该视频应具有真实的视觉风格和激励人心的配乐，使用HeyGen的文本转视频功能轻松生成无缝内容。
制作一个简洁的30秒教学视频，供人力资源和新员工使用，详细介绍初始“入职时间表”和基本“公司信息”。采用清晰专业的视觉风格和易于阅读的字幕，利用HeyGen的多样化模板和场景简化制作并确保清晰度。
设计一个精致的90秒“商务介绍制作”视频，完美呈现我们的“公司简介”给潜在客户和合作伙伴。视觉风格应简洁且具有企业感，配以有说服力的旁白，利用HeyGen的媒体库/素材支持的丰富视觉效果来传达专业性和创新性。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化公司介绍的制作？
HeyGen作为一个强大的商务介绍制作工具，提供直观的工具和专业的介绍模板，简化了引人入胜的公司介绍视频的制作。您可以轻松地将内容转化为高质量的展示，确保公司信息有效传达给新员工。
我可以用我的品牌定制新员工入职视频吗？
当然可以。HeyGen允许您完全使用品牌元素进行定制，确保您的新员工入职视频反映公司的形象和文化。您可以轻松添加您的标志、颜色和特定的视觉资产，以在整个介绍计划中保持品牌一致性。
AI虚拟形象在增强员工入职参与度方面起什么作用？
HeyGen中的AI虚拟形象通过以动态和个性化的方式传递公司信息和欢迎信息，显著提升员工入职参与度。这些AI虚拟形象可以呈现复杂的入职时间表和公司政策，使学习体验对新员工更具互动性和记忆性。
生成专业的介绍计划旁白是否容易？
是的，HeyGen通过其先进的文本转视频功能使旁白生成变得简单高效。您可以轻松地将书面介绍计划转换为自然的语音，确保所有公司介绍材料的沟通清晰一致。