业务操作视频生成器以简化工作流程
通过我们强大的AI视频生成器，利用文本转视频功能，转变沟通、培训和营销，创造引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为潜在的HeyGen用户和内容创作者开发一个45秒的信息视频，说明文本转视频技术在简化视频创作中的强大功能。视觉风格应简洁专业，使用AI化身直接通过HeyGen的文本转视频功能生成的脚本进行解说。
想象一个60秒的预告片，面向企业培训师和人力资源部门，展示业务操作视频生成器如何提升培训视频。视频应采用清晰、简洁且权威的视觉和音频风格，利用HeyGen的精准旁白生成和自动字幕/字幕功能，确保最大程度的清晰度和可访问性。
制作一个动态的15秒社交媒体广告，目标是社交媒体营销人员和数字代理商，突出使用HeyGen的AI化身轻松创建引人入胜的营销视频。利用生动的视觉效果、快速剪辑和HeyGen的媒体库/素材支持，确保通过纵横比调整和导出在各个平台上最佳展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频创作？
HeyGen通过先进的AI视频生成器技术，使您能够将文本转化为视频，从而简化视频创作。借助逼真的AI化身和多样化的声音，企业可以快速制作出引人入胜的内容，而无需大量的制作工作。
我可以用HeyGen创建哪些类型的商业视频？
HeyGen是一个多功能的生成式AI平台，能够帮助您制作高质量的营销视频、培训视频和内部沟通视频。利用专业设计的模板来满足您的特定需求。
HeyGen是否支持视频的高级定制？
是的，HeyGen提供强大的视频编辑工具和定制选项，包括专业的旁白和精确的品牌控制（如标志和颜色）。它还支持本地化功能，以有效地覆盖全球受众。
团队能否通过HeyGen有效协作进行视频项目？
虽然HeyGen主要专注于高效的业务操作视频生成器功能，但它简化了内部沟通和各种内容的创作过程，促进团队在视频项目中的顺畅工作流程。