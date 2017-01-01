无缝新员工入职视频制作工具

从第一天起就吸引新员工。即时生成专业配音，使您的培训视频清晰且有影响力。

一段60秒的欢迎视频，旨在向新员工介绍公司的活力文化和核心价值观。视觉风格应温暖且专业，展示多样化的AI化身进行友好的介绍，配以引人入胜且清晰的AI配音。此视频利用HeyGen的AI化身和配音生成，为每位新员工创造个性化且可扩展的第一印象，使他们的员工入职体验从第一天起就令人难忘。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个简洁的45秒教程视频，为新客户提供SaaS产品的基本功能指南。视觉风格应简洁明了，使用清晰的视觉效果展示功能，并通过信息丰富的字幕/说明强化关键步骤。此客户入职视频利用HeyGen的字幕/说明和媒体库/素材支持，确保学习体验的可访问性和有效性，提供清晰的视觉效果以便立即理解。
示例提示词2
开发一个充满活力的30秒介绍视频，用于HR培训模块，目标是需要创建入职视频但没有丰富设计技能的HR经理和小企业主。美学风格应明亮且鼓舞人心，展示专业模板和友好、乐观的AI配音。此视频突显了使用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的简便性，证明无需设计或技术技能即可制作高质量的教学材料。
示例提示词3
想象一个动态的90秒视频，以引人入胜且易于访问的格式呈现公司关键政策，面向所有现有和未来员工。视觉和音频风格应现代且专业，利用场景混合和权威但平易近人的AI配音，战略性地使用媒体库/素材支持以提供相关视觉效果。此视频将传统上枯燥的政策文件转变为引人入胜的视频入职体验，得益于HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保清晰沟通并提升用户参与度。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

企业入职视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的员工入职视频，提供清晰的视觉效果和AI功能，让新员工从第一天起就感到受欢迎和知情。

1
Step 1
选择模板
从专业设计的模板开始，或从头开始创建，以规划您的入职视频内容。这简化了制作引人入胜的介绍视频的过程。
2
Step 2
自定义您的内容
根据相关信息和公司文化元素定制您的视频。使用品牌控制功能整合您的标志、颜色和具体细节，以符合公司的身份。
3
Step 3
生成AI配音
通过高质量的AI配音将您的脚本变为现实，提供多种语言，确保所有新员工的视觉效果清晰和信息一致。
4
Step 4
导出和分享
完成您的企业入职视频，并以所需的纵横比导出。轻松在所有相关平台上分享您的视频，以有效吸引新员工。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

轻松澄清复杂信息

为复杂的公司政策、流程和产品信息制作清晰简洁的视频说明。

常见问题

HeyGen如何简化企业入职视频的制作？

HeyGen利用其生成式AI平台，使企业能够轻松创建专业的入职视频，即使没有设计或技术技能。使用现成的模板和AI化身，快速为新员工制作引人入胜的内容。

HeyGen能否帮助制作引人入胜的员工入职视频？

当然可以。HeyGen使您能够制作动态和互动的视频，有效传达公司的文化和政策。您可以通过AI配音和清晰的视觉效果个性化内容，确保为新员工提供一个欢迎且信息丰富的体验。

使用HeyGen进行入职视频制作有哪些好处？

HeyGen简化了整个入职视频制作过程，使组织能够以成本效益的方式进行扩展并标准化培训。这个生成式AI平台显著减少了视频制作所需的时间和资源，确保所有新员工的一致性。

HeyGen是否提供AI配音和多语言功能用于培训视频？

是的，HeyGen提供强大的AI配音功能，允许您为培训视频和教程视频生成自然的多语言旁白。此外，您可以轻松添加字幕和说明，以增强可访问性并覆盖更广泛的多语言受众。