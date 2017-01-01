一段60秒的欢迎视频，旨在向新员工介绍公司的活力文化和核心价值观。视觉风格应温暖且专业，展示多样化的AI化身进行友好的介绍，配以引人入胜且清晰的AI配音。此视频利用HeyGen的AI化身和配音生成，为每位新员工创造个性化且可扩展的第一印象，使他们的员工入职体验从第一天起就令人难忘。

