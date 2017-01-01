无缝新员工入职视频制作工具
从第一天起就吸引新员工。即时生成专业配音，使您的培训视频清晰且有影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒教程视频，为新客户提供SaaS产品的基本功能指南。视觉风格应简洁明了，使用清晰的视觉效果展示功能，并通过信息丰富的字幕/说明强化关键步骤。此客户入职视频利用HeyGen的字幕/说明和媒体库/素材支持，确保学习体验的可访问性和有效性，提供清晰的视觉效果以便立即理解。
开发一个充满活力的30秒介绍视频，用于HR培训模块，目标是需要创建入职视频但没有丰富设计技能的HR经理和小企业主。美学风格应明亮且鼓舞人心，展示专业模板和友好、乐观的AI配音。此视频突显了使用HeyGen的模板和场景以及从脚本到视频的简便性，证明无需设计或技术技能即可制作高质量的教学材料。
想象一个动态的90秒视频，以引人入胜且易于访问的格式呈现公司关键政策，面向所有现有和未来员工。视觉和音频风格应现代且专业，利用场景混合和权威但平易近人的AI配音，战略性地使用媒体库/素材支持以提供相关视觉效果。此视频将传统上枯燥的政策文件转变为引人入胜的视频入职体验，得益于HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保清晰沟通并提升用户参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业入职视频的制作？
HeyGen利用其生成式AI平台，使企业能够轻松创建专业的入职视频，即使没有设计或技术技能。使用现成的模板和AI化身，快速为新员工制作引人入胜的内容。
HeyGen能否帮助制作引人入胜的员工入职视频？
当然可以。HeyGen使您能够制作动态和互动的视频，有效传达公司的文化和政策。您可以通过AI配音和清晰的视觉效果个性化内容，确保为新员工提供一个欢迎且信息丰富的体验。
使用HeyGen进行入职视频制作有哪些好处？
HeyGen简化了整个入职视频制作过程，使组织能够以成本效益的方式进行扩展并标准化培训。这个生成式AI平台显著减少了视频制作所需的时间和资源，确保所有新员工的一致性。
HeyGen是否提供AI配音和多语言功能用于培训视频？
是的，HeyGen提供强大的AI配音功能，允许您为培训视频和教程视频生成自然的多语言旁白。此外，您可以轻松添加字幕和说明，以增强可访问性并覆盖更广泛的多语言受众。