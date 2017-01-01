入职视频生成器：用AI简化培训
快速创建专业的入职视频，使用可自定义的模板来提高员工参与度并减少培训时间。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一下，通过一个60秒的视频文档来简化内部沟通，为您的工程团队解释新软件更新的技术细节。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装一个视觉吸引力强且信息丰富的视频，配以清晰、欢快的背景音乐和屏幕字幕/说明文字，以增强技术用户在审查流程变更时的理解。
为产品经理开发一个全面的2分钟培训视频，展示复杂功能的使用，提供完整的自定义选项。利用HeyGen的AI虚拟形象提供权威而友好的旁白，结合集成的语音生成（作为AI语音生成器），提供详细的分步指导，并采用复杂的视觉风格，适合深入探讨产品功能。
为市场团队设计一个动态的45秒宣传视频，向潜在客户展示新的业务入职视频生成器，强调HeyGen的集成媒体库/素材支持如何简化创意过程。视频应具有专业、引人入胜的视觉风格，利用各种隐含的视频编辑工具进行优化，并导出为适合广泛分发的高分辨率MP4文件，针对外部潜在客户以实现最大影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化入职视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI视频生成器，旨在简化引人入胜的入职视频的创建。利用文本转视频功能和多样的AI虚拟形象，HeyGen让您即使没有视频编辑经验，也能快速制作专业的视频文档供新员工使用。
HeyGen能否提供全面的自定义以符合我公司的品牌？
是的，HeyGen提供广泛的全面自定义选项，以确保您的视频始终反映公司文化和品牌。您可以利用专用的品牌控制来应用标志和色彩方案，访问丰富的媒体库以获取免版税资产，并使用全面的视频编辑工具来定制每一个视觉细节。
HeyGen支持哪些技术输出和分享功能？
HeyGen支持将您创建的视频导出为高分辨率MP4文件，确保适合商业用途的专业质量。此外，您可以通过简单的链接轻松分享生成的内容，并利用同步音频和AI字幕生成器等功能来增强可访问性。
HeyGen是否提供各种视频模板和AI工具以满足多样化的内容需求？
是的，HeyGen提供多种视频模板和强大的AI工具，包括AI语音生成器和AI虚拟形象，以满足多样化的内容需求。无论您是在创建解释视频、培训视频还是社交媒体内容，HeyGen的平台都提供了满足您特定需求的创意资产。