商业实习培训视频生成器，打造引人入胜的内容
通过AI驱动的视频创作简化您的实习入职流程。使用从脚本到视频的功能轻松生成专业培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为新实习生开发一个90秒的指导视频，重点介绍实习入职的初始阶段。该视频应具有欢迎性、信息性和略显活力，使用从脚本到视频的功能和可靠的配音生成，提供友好的AI配音和清晰的表达。
想象一个简洁的45秒技术概述，面向评估视频平台的IT管理员，展示HeyGen的LMS集成能力。视频应直接、简洁，并包含技术演示，利用字幕/说明和预设模板与场景，提供权威的AI配音和清晰的屏幕文字。
设计一个引人注目的1分30秒招聘视频，面向市场团队以吸引顶尖人才，强调品牌控制在创建一致、高质量内容中的力量。这个精致、企业化且品牌一致的视频将有效利用各种模板与场景以及纵横比调整与导出，配以动态的AI配音和细腻的背景音乐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动培训视频的创建？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，从脚本到视频转换，制作高质量的培训视频。用户可以利用AI虚拟形象和AI配音高效创建引人入胜的视频内容。
HeyGen能否与现有的学习管理系统集成以进行实习入职？
是的，HeyGen支持LMS集成，非常适合简化实习入职和其他企业培训视频。这使企业能够在现有的教育框架内轻松部署和跟踪AI驱动的视频创作。
HeyGen提供哪些技术功能以确保视频定制和可访问性？
HeyGen提供强大的品牌控制功能以定制视觉效果，并包括自动生成的闭合字幕以提高可访问性。其用户友好的界面结合专业模板，确保无缝的AI驱动视频创作，符合特定品牌指南。
除了从脚本到视频，HeyGen如何支持企业的多样化内容创作？
HeyGen不仅限于直接从脚本到视频的转换，还具备强大的屏幕录制功能，使其成为多功能的商业实习培训视频生成器。这使得各种培训视频和招聘视频的创建变得轻而易举。