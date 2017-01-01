商业智能视频制作工具，用于数据驱动的视频
通过强大的文本转视频功能，立即将您的数据洞察转化为引人入胜的数据驱动视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主开发一个45秒的产品发布视频，展示新产品，由友好的AI化身作为主要主持人。视觉和音频风格应现代且吸引人，利用HeyGen的AI化身和创意模板与场景，呈现出精致且引人入胜的演示。
制作一个简洁的60秒内部沟通视频，面向人力资源部门，解释新的员工福利。视频应具有信息性和专业的视觉风格，配以平静、清晰的旁白，并显著显示字幕/说明文字以增强可访问性，结合HeyGen媒体库中的素材支持以提供相关视觉效果。
为社交媒体经理生成一个15秒的社交媒体广告，宣传限时优惠。此视频需要快速、引人注目的视觉美学，配以充满活力的背景音乐，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适用于各种平台，核心信息直接来源于文本转视频脚本。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的AI视频制作？
HeyGen是一个直观的AI视频制作工具，可以将创意想法转化为惊艳的视频。我们的AI平台允许用户从文本提示生成视频，利用AI化身和动画轻松实现他们的愿景。
我可以仅通过文本在HeyGen上创建动态视频吗？
是的，HeyGen支持原生提示视频创建，允许您将文本提示转化为高质量视频。您可以从多样化的AI化身和声音中选择，以传达您的脚本，使视频生成高效且引人入胜。
HeyGen为品牌视频制作提供了哪些创意控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您使用您的标志、颜色和特定视觉元素自定义AI生成的视频。这确保了您的营销视频和内部沟通始终反映您的品牌形象。
HeyGen如何通过有影响力的视觉效果和动画增强我的视频？
HeyGen的创意引擎允许您添加电影级视觉效果并创建原创动画以增强您的视频。您可以轻松整合素材媒体并利用强大的视频编辑工具，使您的内容真正脱颖而出并吸引观众。