通过商业洞察视频生成器解锁增长

快速将复杂的商业洞察转化为引人入胜的说明视频，使用先进的从脚本到视频功能。

想象一个为小企业主设计的45秒动画视频，采用充满活力的专业美学和清晰、热情的旁白，解释如何将最近的销售数据转化为假日营销的可行策略。这段引人入胜的营销内容应有效利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将关键的商业洞察转化为引人入胜的视觉叙事，简化复杂的分析以达到最大效果。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为初创企业的营销团队创建一个动态的60秒社交媒体视频，特色是一个友好、富有表现力的AI化身，提供每周趋势分析。视觉风格应现代且充满活力，结合动态图形和醒目的文字叠加，而音频则清晰且引人入胜。此制作将利用HeyGen的AI化身，以一种可亲近且人性化的方式呈现由AI视频生成器生成的复杂信息，使市场数据易于忙碌的专业人士消化。
示例提示词2
为销售专业人士开发一个直接且有说服力的30秒个性化视频信息，旨在在客户外展中脱颖而出。视觉方法应简洁，专注于演讲者，可能使用专业的虚拟背景，配以自信且清晰的旁白。此视频将利用HeyGen的语音生成功能，为个别潜在客户制作高度个性化的内容，提供量身定制的商业洞察，而无需进行大量录制。
示例提示词3
为企业培训师或人力资源部门制作一个75秒的说明视频，概述新的公司政策或软件更新。视觉呈现应专业且易于跟随，利用清晰的屏幕图形、文字注释和冷静、权威的旁白。通过使用HeyGen的模板和场景，用户可以快速组装专业的培训视频，确保内部沟通的一致品牌和高效内容创建。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的商业洞察视频生成器如何工作

轻松将复杂的商业数据转化为清晰、引人入胜的说明视频，利用AI设计以吸引注意力并有效沟通。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在脚本编辑器中编写或粘贴您的商业洞察，利用我们的AI为无缝视频生成准备您的文本。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真AI化身库中选择，以展示您的商业洞察，为您的信息增添专业且引人入胜的人性化触感。
3
Step 3
应用您的品牌视觉识别
利用我们的品牌控制，融入公司的标志、颜色和字体，确保您的营销内容完美符合品牌。
4
Step 4
导出并优化您的输出
视频完成后，导出并利用纵横比调整功能，完美适应各种社交媒体视频的内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

将有价值的客户反馈和成功指标转化为动态的视频推荐，以建立信任并推动新业务。

background image

常见问题

HeyGen如何简化企业的视频制作？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，旨在简化各种商业洞察的视频制作。它允许企业轻松创建专业质量的视频，显著节省时间并提高所有内容创作需求的生产力。

HeyGen能否制作专业的说明视频？

是的，HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的说明视频。利用其直观的在线视频制作工具、丰富的视频模板和逼真的AI化身，制作能够清晰传达信息的营销内容。

HeyGen为视频制作提供了哪些先进的AI功能？

HeyGen提供了复杂的AI功能，如逼真的AI化身和无缝的从脚本到视频功能。这些生成式AI工具允许高效的语音生成和个性化内容，将文本转化为动态的商业视频。

HeyGen是否支持品牌化以确保一致的营销内容？

当然，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的营销内容始终符合品牌。您可以使用您的标志和品牌颜色自定义视频，保持所有社交媒体视频和其他内容的一致和专业外观。