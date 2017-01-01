商业文档视频制作工具：简化您的工作流程

使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，轻松创建专业的视频文档和操作指南。

想象一个45秒的教学视频，目标是小企业主，展示如何将复杂的书面程序转化为引人入胜的视觉内容。视频应采用简洁、专业的视觉风格，配以友好、清晰的旁白，突出HeyGen高效的旁白生成功能，以创建令人惊叹的操作指南，简化入职流程。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为团队负责人和企业培训师制作一个60秒的企业沟通视频，展示如何轻松将商业文档转换为信息丰富的视频。该视频应具有现代、吸引人的视觉美感，配以欢快的背景音乐，强调HeyGen的从脚本到视频功能，以简化视频文档和内部培训。
示例提示词2
制作一个动态的30秒营销或销售宣传视频，目标是营销专业人士和销售代表，展示如何快速生成引人注目的视频广告。采用时尚、说服力强的视觉风格，由自信的AI化身传递信息，利用HeyGen的AI化身和丰富的媒体库/素材支持，创造出具有影响力的视频内容。
示例提示词3
为运营经理和学习与发展专家开发一个90秒的教育视频，详细介绍如何使用AI快速创建标准操作程序（SOP）。视频应具有详细的分步视觉演示，配以清晰、易于跟随的视觉效果和显著的字幕，强调HeyGen的可调模板和字幕功能，以AI增强SOP的清晰度。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

商业文档视频制作工具的工作原理

通过我们的AI驱动平台，将您的商业文档轻松转化为引人入胜的视频。几分钟内创建令人惊叹的操作指南和SOP。

1
Step 1
粘贴您的文档或脚本
首先将您的商业文档文本或脚本直接粘贴到HeyGen中。我们的AI驱动视频创作平台会立即分析您的内容，为其转化为视频做好准备。
2
Step 2
选择您的视觉效果和声音
通过从多样的AI化身库中选择来增强您的视频表现。通过多种语调和语言的AI生成旁白增加深度，或录制您自己的声音。
3
Step 3
应用品牌和媒体
利用直观的拖放编辑器来安排场景并添加视觉效果。结合您的品牌元素和我们的素材库中的媒体，精细调整视频的外观。
4
Step 4
导出并分享您的视频
满意后，只需点击即可以各种纵横比导出您的专业视频。轻松创建令人惊叹的操作指南和视频文档，准备与您的团队或客户分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的商业程序

.

将复杂的商业文档和SOP转化为易于理解和清晰的视频解释。

background image

常见问题

HeyGen如何简化企业的创意视频制作？

HeyGen是一个生成式AI平台，简化了工作中的创意视频制作，使用户能够轻松创建令人惊叹的操作指南及更多。其AI驱动的视频创作能力，包括AI化身和AI生成的旁白，将脚本转化为引人入胜的视频文档。

我可以使用HeyGen轻松创建带有AI化身的专业视频吗？

是的，HeyGen使创建带有逼真AI化身的专业视频变得简单。直观的拖放编辑器和多种可调模板使任何人都能成为商业文档视频制作专家，无需高级编辑技能。

使用HeyGen作为商业文档视频制作工具有哪些好处？

作为首屈一指的商业文档视频制作工具，HeyGen允许您将静态文档转化为动态视频文档。这个生成式AI平台非常适合使用AI创建SOP，增强内部培训或外部沟通的清晰度和参与度。团队还可以无缝协作项目。

HeyGen是否提供超越AI生成的视频内容增强功能？

当然。HeyGen是一个全面的视频编辑器，允许用户通过素材媒体丰富内容，录制屏幕共享，并使用提词器实现完美的演示。这些功能补充了AI驱动的视频创作，产生精致、专业的结果。